Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası alırken, Aleyna Kalaycıoğlu ise beraat etmişti. İstinafa başvuran acılı aile Kadayıfçıoğlu'nun "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan, Kalaycıoğlu'nun ise "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Dilekçede Kalaycıoğlu'nun gönderdiği konuma, 'Bağcılar çocuğu bunlar' sözüne ve Kadayıfçıoğlu'nun uyuşturucu etkisi altında olmasına dikkat çekildi.

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İstanbul'da 19 Mart'ta futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı silahlı saldırıda öldürülmüştü. Rapçi Vahap Canbay, eski kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden bir araya gelmek amacıyla ortak arkadaşları olan futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'dan yardım istemişti.

Görüşme sağlamak üzere olay yerine giden ve Canbay ile birlikte araç içinde bekleyen Kundakçı, araca yaklaşan Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun açtığı ateş sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Görülen davanın ardından Alaattin Kadayıfçıoğlu ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi ise beraat etti.

KADAYIFÇIOĞLU'NUN 'TASARLAYARAK' ÖLDÜRDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLDÜ

Ancak Sabah'ın haberine göre Kubilay Kaan Kundakçı'nın acılı ailesi, kararı istinafa taşıdı. Dilekçede, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası alan Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Kubilay Kaan Kundakçı

Ayrıca saldırının anlık bir tartışma sonucu değil, önceden planlanarak gerçekleştirildiği iddia edildi. Dilekçede, olaydan yaklaşık 5 saat önce Alaattin Kadayıfçıoğlu ile Aleyna Kalaycıoğlu arasında gerçekleşen 619 saniyelik telefon görüşmesi, araç takibi, konum paylaşımı ve olay yerine yönelik hazırlıklara dikkat çekildi.

Acılı aile Kadayıfçıoğlu'nun polisten yardım istemek yerine silahla olay yerine gitmesine de değindi.

"KAZARA ATEŞ ALDI" SAVUNMASINI KABUL ETMEDİLER

Dilekçede, taraflar arasında herhangi bir sözlü tartışma ya da ikaz olmaksızın doğrudan tetiğe basıldığı ve silahın olay öncesinden atışa hazır konumda tutulduğu ileri sürüldü. Kadayıfçıoğlu’nun, yaşanan arbede esnasında silahın istem dışı ateş aldığı şeklindeki savunmasına karşı çıkan mağdur aile; tanık beyanlarının, sanığın araç kapısını açıp tehditler savurduktan hemen sonra ateş açtığını ortaya koyduğunu hatırlattı. Kubilay ve yanındakilerin üzerlerinde herhangi bir kesici, delici ya da saldırı amaçlı alet taşınmadığına dikkat çeken aile avukatları, dosyada meşru müdafaa hükümlerinin uygulanmasının hukuken mümkün olmadığını savundu.

Diğer yandan Kadayıfçıoğlu'nun cinayet günü uyuşturucu etkisi altında olduğunun da tespit edilmesiyle suça yatkınlığını ortaya koyduğu, tüm bu sebeplerle "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Aleyna Kalaycıoğlu

'KONUM' DETAYINI İŞARET ETTİLER

Davadan beraat eden Kalaycıoğlu'nun ise "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan sorumlu olduğu belirtildi. Kalaycıoğlu'nun, annesi Zuhal Kalaycıoğlu ile birlikte Kadayıfçıoğlu'nu cinayete azmettirdiği öne sürüldü.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun konum bilgilerini Alaattin Kadayıfçıoğlu'na iletmesi de delil olarak gösterildi.

Alaattin Kadayıfçıoğlu

"BAĞCILAR ÇOCUĞU, DİKKATLİ OL" DİYEREK TEHLİKE UYANDIRDI

İstinaf dilekçesinde ayrıca Aleyna Kalaycıoğlu'nun Kubilay ve arkadaşları için "Bağcılar çocuğu, dikkatli ol" dediği; olay yerine köpeğini ve eşyalarını almak için gittiği söylemesine rağmen kamera kayıtlarında araçta eşya taşındığına dair görüntü bulunmadığı vurgulandı.

Anne Zuhal Kalaycıoğlu'nun da cinayetten yaklaşık 1,5 saat önce kızının Yalçınay Yıldız ile yaptığı görüntülü görüşmeye müdahale ederek "Herkes haddini bilecek, sen anladın ne dediğimi" sözlerini sarf ettiği hatırlatıldı.

Aile, bu sözlerin oğullarına yönelik bir tehdit olduğunu savundu. Ayrıca Zuhal Kalaycıoğlu'nun, kızı ve sevgilisini azmettirdiği, cinayet planına zemin hazırladığı iddia edildi. Bu sebeplerle anne kızın da "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçlamasıyla yargılanmaları istendi.

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