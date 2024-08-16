Küçük çocuktan Roblox'un kapatılmasına şaşırtan tepki! Uzman isimden ailelere uyarı

Online oyun platformu Roblox, çocuk istismarına neden olan içerikleri nedeniyle kapatıldı. Bu gelişmeyi televizyonda değerlendiren Bilişim Uzmanı Deniz Unay ise Roblox'un kapatılmasına sinirlenip uygunsuz hareketlerde bulundu. Ailenin yayınladığı video gündem olurken, Unay ise süreci değerlendirdi.

Roblox erişim engelinin, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle kapatılmasının ardından ilginç bir gelişme yaşandı.

ROBLOX KAPATILDI, ÇOCUKLAR İSYAN ETTİ

Roblox'a getirilen erişim engelini, bir televizyon kanalında canlı yayında değerlendiren bilişim uzmanı Deniz Unay, programı izleyen bir çocuk tarafından uygunsuz bir şekilde tepki gördü. Bu olay, çocuğun ailesi tarafından videoya alınıp TikTok platformunda paylaşıldı. Bunun ardından sosyal medya platformlarında çocuğun uygunsuz videosu defalarca kez paylaşıldı, video milyonlarca izlenme ve etkileşim aldı.

"ÇOCUK İSTİSMARINA GÖZ YUMUYORLAR"

Küçük çocuğun tepkisini çeken Deniz Unay, Roblox’un çocuklar üzerinde olumsuz etkiler barındırdığını belirterek, "Roblox, özellikle küçük çocukların severek oynadığı bir online oyun uygulaması. Ancak, bu uygulama ne yazık ki çocuk istismarına yönelik birçok açık barındırıyor. İstismarcılar, bu oyunda çocuk gibi davranarak küçük çocuklara yönelik istismar girişimlerinde bulunabiliyorlar. Bu sorun yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında da ciddi bir problem haline geldi. Örneğin, BBC'nin bu yıl yayınladığı bir haberde, 8 yaşındaki bir çocuk, Roblox'ta tanıştığı kişilerin kendisinden çıplak fotoğraflarını istediğini anlattı. Ayrıca 2018'den beri ABD'de en az 20 kişi, Roblox'ta tanıştığı kişileri taciz etmek ya da kaçırmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Bu oyun platformunun, diğer oyunlar gibi, istismarı engelleyemediği sürece yeniden açılmasının doğru olmadığını düşünüyorum." dedi.

"DEVLETİN ÖNCELİĞİ, VATANDAŞIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK"

Unay, sözlerine devam ederek, "Bir erişim engeli getirildiğinde, bu durum genellikle özgürlüklerin kısıtlanması olarak algılanıyor. Ancak Anayasa'nın 58. maddesine göre, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alma yükümlülüğü vardır. Devletin birinci önceliği, hangi yaş grubunda olursa olsun, vatandaşlarının güvenliğini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Konu ile ilgili Türkiye Barolar Birliği Çocuk hakları merkezinde görevli Avukat Kamil Ekinci ise şu açıklamalarda bulundu: “Bu son olayda da görüleceği üzere insanlar sosyal medya fenomeni olmak, daha fazla beğeni almak uğruna pervasızca davranabilmekteler. İşin daha üzücü olanı ve burada bizim konu ettiğimiz ise her geçen gün dozu artan bir kasırgaya dönüşen sosyal medya çılgınlıklarına insanların çocuklarını alet etmeleri. Birçok insan görüntüleme ve beğeni sayısını kontrol etmenin verdiği anlamsız hazzın etkisinden kurtulup, söz konusu paylaşımların nedeni ve çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri üzerine düşünme fırsatı dahi bulamamaktadır. Deniz Unay’ın konuk olduğu yayında bir çocuğumuzun yapmış olduğu uygunsuz hareketi içeren videonun çocuğun üstün yararına aykırı olacak bir şekilde internet ortamında hızla yayılması ve yapılan yorumlar bize bir kez daha izlenme ve beğeni sayısı için çocuğun bile ne kadar kolay görmezden gelindiğini bir kez daha gösterdi. Öyle ki videoyu paylaşanların içinde akademisyen bile vardı."