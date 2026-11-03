Küçük kız, yara bile almadan ölümden döndü! Yürekleri ağza getiren kaza kamerada
Manisa’da arkadaşıyla bisiklet süren küçük kız çocuğu, ölümden döndü. Otomobilin çarptığı çocuk, kazadan yara almadan kurtulurken, o anlar kameralara yansıdı.
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Damla Sokak'ta yürekleri ağza getire bir kaza meydan geldi. Arkadaşıyla birlikte bisikletle yokuş aşağı inen küçük kız çocuğu, sokağın sonunda hareket halindeki otomobile çarptı.
YARA BİLE ALMADI
Çarpmanın etkisiyle bisikletten düşen kıza ilk müdahaleyi araç sürücüsü yaptı. Kız çocuğunun kazadan yara almadan kurtulduğu anlar sokak başındaki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
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