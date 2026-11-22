Küçükçekmece’de 5 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan 7 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

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İstanbul Küçükçekmece’de 5 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Akarsu Sokak'taki 5 katlı binanın bodrum katında saat 04.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Küçükçekmece’de 5 katlı binada yangın! Ölü ve yaralılar var

1 ÖLÜ, 7 YARALI

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, 8 kişi hastaneye kaldırıldı 1 kişi ise hayatını kaybetti. Tedavileri süren 7 kişiden 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Küçükçekmece’de 5 katlı binada yangın! Ölü ve yaralılar var

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSI

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