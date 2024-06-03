Küçükçekmece'de 'çöken bina' faciasında yeni gelişme: Bina sahibi hakkında tutuklama talebi
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Küçükçekmece'de dün bir kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı 3 katlı binanın çökmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden bina sahibi tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Kartaltepe Mahallesi'ndeki apartmanın çökmesinin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemleri sonrası Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.
Şüphelilerden döner dükkanının sahibi Ö.A.D. ve eşi İ.D, cumhuriyet savcılığında ifadeleri alındıktan sonra salıverildi.
Savcı, bina sahibi H.M.G'yi tutuklanması, döner dükkanının eski sahibi Ö.K'yi adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.