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Küçükçekmece’de müzikholde silahlı çatışma: 1’i polis 2 ölü, 2 yaralı

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İstanbul Küçükçekmece’de bir müzikholde silahlı çatışma çıktı. Mekâna gelerek çevreye ateş açan şahsa, içeride bulunan bir polis memuru karşılık verdi. Çatışmada polis memurunun da aralarında bulunduğu 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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İstanbul Küçükçekmece'de bir müzikholde çıkan silahlı çatışmada 1'i polis memuru 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre, olay, 03.40 saatlerinde Küçükçekmece Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi üstündeki bir müzikholde yaşandı. Müzikhole gelen bir kişi silahıyla çevreye ateş etti. Bu esnada mekanda olan bir polis memuru, şahsa karşılık verdi. Çıkan çatışmada 1'i polis memuru olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Küçükçekmece’de müzikholde silahlı çatışma: 1’i polis 2 ölü, 2 yaralı
Başlık ResmiKüçükçekmece’de müzikholde silahlı çatışma: 1’i polis 2 ölü, 2 yaralı

İhbar sonrasında olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri olayla alakalı inceleme başlattı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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