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Küçükçekmece'de otele bombalı saldırıda yeni gelişme: Failler gözaltına alındı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Küçükçekmece, Bombalı Saldırı, Otel, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Küçükçekmece'de bir otele düzenlenen bombalı saldırıda faili olduğu tespit edilen şüpheliler aynı gün düzenlenen operasyonla yakalandı. 

Küçükçekmece'de dün korku dolu anlar yaşandı. Motosikletli bir şahıs tarafından bir otele el bombalı saldırı düzenlendi. 

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yazılı ve görsel medya organlarında "İstanbul'da bir otele bombalı saldırı girişimi" içerikli haberler yer alması nedeniyle basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

ŞÜPHELİ KAÇMAK ÜZEREYKEN VURULDU

Dün, saat 11.57'de Yeşilova Mahallesi Değer Sokak'taki bir otele yönelik plakasız ve çalıntı motosikletle gelen şüphelinin el bombasını otel içerisine attığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Küçükçekmece'de otele bombalı saldırıda yeni gelişme: Failler gözaltına alındı - 1. Resim

El bombası patlamamıştır. Şüpheli kaçmak üzereyken otel içerisinden bir şahsın şüpheliye silahla ateş etmesi üzerine eylemi düzenleyen şüphelinin hayati tehlikesi olmayacak şekilde bacağından yaralandığı olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında, bombalı saldırının faili olduğu tespit edilen şüpheliler ile olay sonrasında bombalı eylemi gerçekleştiren şüpheliye silahla ateş ettiği tespit edilen kişi, aynı gün düzenlenen operasyonla yakalandı.

Küçükçekmece'de otele bombalı saldırıda yeni gelişme: Failler gözaltına alındı - 2. Resim

Açıklamada, soruşturmada maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla tüm işlemlerin etkin biçimde yapıldığı kaydedildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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