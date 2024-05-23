Kudüs’te şehit edilen Türk imamın cenazesi 23 gün sonra memleketine getirildi! İşgalci polise bıçaklı eylem iddiasıyla…
Düzenleyen: Kübra Şenal / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kudüs’te işgalci polise yönelik bıçaklı eylem gerçekleştirdiği iddiasıyla şehit edilen Türk imamın cenazesi diplomasi işlemlerinin ardından memleketi Şanlıurfa’ya getirildi.
İsrail, işgal ettiği topraklarda her milletten vatandaşın katletmekten çekinmiyor. Geçtiğimiz ay işgalci polislerine tarafından Kudüs’te Türk bir imamı şehit edilen 36 yaşındaki Hasan Saklanan’ın cenazesi Şanlıurfa’ya ulaştı.
CENAZEYE YÜZLERCE KİŞİ KATILDI
Yüzlerce aracın katıldığı konvoyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cenaze, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edileceği bildirildi.
Düzenleyen: Kübra Şenal - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı