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Küfürlü konuştular diye uyardı başına gelmeyen kalmadı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Küfürlü konuştular diye uyardı başına gelmeyen kalmadı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Zonguldak'ta bir kişi durakta durduğu sırada tanımadığı iki kişinin küfürlü konuşmasından rahatsız oldu. Şahısları uyaran adam önce darp edildi sonra parasını çaldırdı. Şüphelilerden biri tren garında diğeri ikamet ettiği köyünde yakalandı.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde meydana gelen olayda, otobüs durağında bekleyen bir kişi, çevresinde tanımadığı iki şahsın küfürlü konuşmalarından rahatsız oldu.

Şahısları uyarması üzerine iki kişinin saldırısına uğrayan vatandaş darp edildi. Yaşanan arbede sırasında cüzdanını düşüren mağdur, içinde bulunan 500 TL parasının da çalındığını ihbar ederek şikayetçi oldu.

ÖZEL EKİP KURULDU

Olayın ardından Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından Jandarma Dedektifleri (JASAT) destekli özel bir ekip kuruldu. Geniş çaplı araştırma ve soruşturma sonucunda, şüpheli iki şahsın kimlik bilgilerine ulaşıldı. Şüphelilerin olay yerinden otostop çekerek kaçtıkları ve Çaycuma ilçesinden Karabük'e tren bileti aldıkları tespit edildi.

İKİSİ DE YAKALANDI

Aynı gün Karabük İl Jandarma Komutanlığı ile eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerden biri Karabük'ün Yenice ilçesi tren garında, diğeri ise Karabük'te ikamet ettiği köyde yakalanarak gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adliyeye sevk edilen iki şüpheli, 'tehdit, hakaret ve yağma' suçlarından tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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