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Külliye'de diplomasi trafiği! Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 büyükelçiyle görüştü

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Külliye'de diplomasi trafiği! Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 büyükelçiyle görüştü
Başlık ResmiKülliye'de diplomasi trafiği! Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 büyükelçiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan, Mali, El Salvador, Nijerya ve Hollanda'nın Ankara büyükelçilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Üç büyükelçi, kabul sırasında Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

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Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan, Mali, El Salvador, Nijerya ve Hollanda büyükelçilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Hindistan Büyükelçisi Rudra Gaurav Shresth
Başlık ResmiHindistan Büyükelçisi Rudra Gaurav Shresth

GÜVEN MEKTUPLARINI SUNDULAR

Külliye'de gerçekleştirilen kabullerde Hindistan Büyükelçisi Rudra Gaurav Shresth, Mali Büyükelçisi Oumarou Maiga, El Salvador Büyükelçisi Eduardo Alfonso G. Grande, Nijerya Büyükelçisi Saidu Usman Nasamu Dakingari ve Hollanda Büyükelçisi Alle Dorhout, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Mali Büyükelçisi Oumarou Maiga
Başlık ResmiMali Büyükelçisi Oumarou Maiga

Üç büyükelçinin güven mektuplarını sunmasıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde diplomatik temaslar gerçekleştirildi.

Hollanda Büyükelçisi Alle Dorhout
Başlık ResmiHollanda Büyükelçisi Alle Dorhout
El Salvador Büyükelçisi Eduardo Alfonso G. Grande
Başlık ResmiEl Salvador Büyükelçisi Eduardo Alfonso G. Grande
Nijerya Büyükelçisi Saidu Usman Nasamu Dakingari
Başlık ResmiNijerya Büyükelçisi Saidu Usman Nasamu Dakingari
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