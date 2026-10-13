Külliye'de diplomasi trafiği! Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 büyükelçiyle görüştü
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan, Mali, El Salvador, Nijerya ve Hollanda'nın Ankara büyükelçilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Üç büyükelçi, kabul sırasında Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan, Mali, El Salvador, Nijerya ve Hollanda büyükelçilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
GÜVEN MEKTUPLARINI SUNDULAR
Külliye'de gerçekleştirilen kabullerde Hindistan Büyükelçisi Rudra Gaurav Shresth, Mali Büyükelçisi Oumarou Maiga, El Salvador Büyükelçisi Eduardo Alfonso G. Grande, Nijerya Büyükelçisi Saidu Usman Nasamu Dakingari ve Hollanda Büyükelçisi Alle Dorhout, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.
Üç büyükelçinin güven mektuplarını sunmasıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde diplomatik temaslar gerçekleştirildi.