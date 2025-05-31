Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Bakan Yusuf Tekin net cevap verdi

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Bakan Yusuf Tekin net cevap verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Bakan Yusuf Tekin net cevap verdi
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bakan Yusuf Tekin, bayram tatilinin uzatılmayacağını yineleyip "Mevzuatımıza göre çocuklarımızın yılda 180 iş günü okula gelmesi gerekiyor. Eğer biz şimdi tatil yaparsak bu süreyi tamamlama imkanımız ortadan kalkıyor" dedi.

Kurban Bayramı tatilinin uzatılmayacağı açıklandı. Uzatılmaması sorusu Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e de soruldu. 

Telefonun diğer ucundaki vatandaşın "Belki son anda tatil olur diye bekliyoruz" ifadeleri üzerine Bakan Tekin, şu cevabı verdi:

"TATİL MÜMKÜN DEĞİL"

"Mevzuatımıza göre çocuklarımızın yılda 180 iş günü okula gelmesi gerekiyor.

Eğer biz şimdi tatil yaparsak bu süreyi tamamlama imkanımız ortadan kalkıyor. Bu da öğrencilerin bazı dersleri telafi edememesi anlamına geliyor. O yüzden hem hukuki hem pedagojik olarak bu yıl tatil süresini uzatmamız mümkün değil" dedi.

Sosyal medyada yer alan "Bir hafta erken tatil edin, eylülde telafi edin" gibi önerilere de değinen Bakan Tekin, "Bu öneriler kulağa hoş geliyor ama bu yıl 9. sınıfta eksik kalan bir ünite, öğrenci 10. sınıfa geçtiğinde tamamlanamıyor. Aynı şekilde mezun olacak öğrenciler için de bu durum telafi edilemez. Bu yüzden tatil uzatılmayacak. Bayramın 4. günü tatilimiz bitecek inşallah" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Güney Kore’den Kuzey Kore’ye ‘yanlışlıkla’ ateş açıldı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İtirafçı olmuştu! Aziz İhsan Aktaş, İBB'de dönen rüşvet çarkını tek tek ifşa etti - GündemİBB'de dönen rüşvet çarkını tek tek ifşa etti10 yaşındaki otizmli Onurcan nerede? Yüzlerce kişi onu arıyor... - Gündem10 yaşındaki otizmli Onurcan nerede?İşçilerin grev yaptığı İzmir'de çöp dağları oluştu! Kentteki manzara hiç iç açıcı değil - Gündemİşçilerin grev yaptığı İzmir'de çöp dağları oluştu!Marmaray'da 2 çocuğunun yanında yumruklanan baba konuştu! "Bu konuyu sen fişekledin" - Gündem2 çocuğunun yanında yumruklanan baba konuştu4 kuzen hayatını kaybetmişti! Şanlıurfa'daki arazi kavgasında 12 tutuklama - GündemŞanlıurfa'daki arazi kavgasında 12 tutuklamaCumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile telefonda görüştü - GündemErdoğan, Macaristan lideri Orban'la telefonda görüştü
Sonraki Haber Yükleniyor...