Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Bakan Yusuf Tekin net cevap verdi

Bakan Yusuf Tekin, bayram tatilinin uzatılmayacağını yineleyip "Mevzuatımıza göre çocuklarımızın yılda 180 iş günü okula gelmesi gerekiyor. Eğer biz şimdi tatil yaparsak bu süreyi tamamlama imkanımız ortadan kalkıyor" dedi.

Kurban Bayramı tatilinin uzatılmayacağı açıklandı. Uzatılmaması sorusu Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e de soruldu.

Telefonun diğer ucundaki vatandaşın "Belki son anda tatil olur diye bekliyoruz" ifadeleri üzerine Bakan Tekin, şu cevabı verdi:

"TATİL MÜMKÜN DEĞİL"

"Mevzuatımıza göre çocuklarımızın yılda 180 iş günü okula gelmesi gerekiyor.

Eğer biz şimdi tatil yaparsak bu süreyi tamamlama imkanımız ortadan kalkıyor. Bu da öğrencilerin bazı dersleri telafi edememesi anlamına geliyor. O yüzden hem hukuki hem pedagojik olarak bu yıl tatil süresini uzatmamız mümkün değil" dedi.

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Sosyal medyada yer alan "Bir hafta erken tatil edin, eylülde telafi edin" gibi önerilere de değinen Bakan Tekin, "Bu öneriler kulağa hoş geliyor ama bu yıl 9. sınıfta eksik kalan bir ünite, öğrenci 10. sınıfa geçtiğinde tamamlanamıyor. Aynı şekilde mezun olacak öğrenciler için de bu durum telafi edilemez. Bu yüzden tatil uzatılmayacak. Bayramın 4. günü tatilimiz bitecek inşallah" diye konuştu.