"Kürecik radar üssünde İsrail'e destek" iddialarına jet yalanlama! NATO vurgusu dikkat çekti

DMM, 'Kürecik radar üssünden İsrail’e bilgi aktarıldığı' iddialarının asılsız olduğunu ve manipülasyon içerdiğini açıkladı.

Kürecik radar üssünün NATO müttefiki ülkelerin korunmasını amacıyla faaliyet sürdürdüğü ifade edildi.

Üssün elde ettiği verilerin belirli çerçevede NATO müttefikleri ile paylaşıldığını altı çizildi.

DMM'den yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

“Kürecik radar üssünden İsrail’e bilgi aktarıldığı” iddiası doğru değildir.

Kürecik Radar Üssü, Türkiye’nin ulusal güvenliği ve milli çıkarları doğrultusunda kurulmuştur ve NATO müttefiki ülkelerin korunmasını amaçlamaktadır.

Kürecik radar üssünden elde edilen veriler, NATO prosedürleri kapsamında yalnızca NATO müttefiki ülkeler ile belirli çerçevede paylaşılmaktadır.

Söz konusu radar üssünden elde edilen verilerin, NATO müttefiki olmayan İsrail vb ülkelerle paylaşılması kesinlikle söz konusu değildir.

Aksi yönde yürütülen kara propaganda, şayet bir gaflet ürünü değil ise ancak 5. kol faaliyeti kapsamında değerlendirilebilecek yıkıcı eylemlerdir.

Buna ilaveten ülkemizin iç ve dış güvenliği ile ilgili kamuoyunu yanıltıcı bilgilerin alenen paylaşılması TCK 217/A uyarınca da suçtur.

Türkiye, İsrail’in Ortadoğu’yu istikrarsızlaştırmaya dönük faaliyetlerine karşıdır ve bu yöndeki eylemlerine herhangi bir destek vermesi asla söz konusu değildir.

Türkiye bu yaklaşımını, NATO içerisinde de sergilemekte ve İsrail'in NATO tatbikatlarına katılımına karşı da gerekli tavrı almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.