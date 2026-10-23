Türkiye, İstanbul’da iki önemli diplomatik buluşmaya ev sahipliği yapacak. Yaklaşık 200 katılımcının yer alacağı Arabuluculuk Konferansı’nın yanı sıra, yedi ülkenin dışişleri bakanları küresel krizlere çözüm arayacak.

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Çatışmaların yayıldığı, diplomasi kanallarının daraldığı bir dönemde Türkiye, İstanbul’da iki önemli diplomatik buluşmaya ev sahipliği yapacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı ile R4 ve R4+E3 Dışişleri Bakanları toplantıları gerçekleştirilecek.

200 DİPLOMAT İSTANBUL’DA

Bugün başlayacak ve iki gün sürecek 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı’na yaklaşık 200 üst düzey yetkili, diplomat, uzman ve akademisyen katılacak. “Barış İçin Ortaklıklar ve Yeni Perspektifler: Değişen Dünyada Arabuluculuk” temalı konferans, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri António Guterres’in video mesajlarıyla başlayacak. Yedi farklı başlıkta oturumların düzenleneceği konferansta, çatışmaların önlenmesi, sürdürülebilir barış ve Türkiye’nin farklı bölgelerde yürüttüğü diplomatik girişimler ele alınacak.

Fidan’ın açılış konuşmasında, diplomasiye alan açılması ve ara buluculuk mekanizmalarının etkin kullanılması gerektiğine dikkat çekmesi bekleniyor. Türkiye’nin Karadeniz’den Orta Doğu’ya, Afrika Boynuzu’ndan Balkanlara uzanan geniş bir coğrafyada yürüttüğü barış girişimlerine değinecek olan Fidan, kalıcı çözümlerde bölgesel dinamiklerin ve diyaloğun önemini vurgulayacak.

Küresel krizlerin ortasında barış diplomasisinin adresi İstanbul: Yedi ülke, tek masa

İLK KEZ AYNI MASADALAR

İstanbul’daki ikinci diplomatik buluşmada ise Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan’dan oluşan R4 ile Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa’dan oluşan E3 ülkelerinin dışişleri bakanları bir araya gelecek. Türkiye’nin girişimiyle ilk kez R4+E3 formatında gerçekleştirilecek toplantılarda Filistin meselesi, Hürmüz’deki durum, Yemen’deki gelişmeler ve Rusya-Ukrayna Savaşı’na çözüm arayışları görüşülecek. Toplantılarda ayrıca yedi ülke arasındaki iş birliği ve koordinasyon imkânları değerlendirilecek.

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