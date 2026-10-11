Kocaeli’de düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Buluşması’nda AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, son günlerde sosyal medyada Türkiye ile Azerbaycan arasındaki gerilim iddialarına cevap verdi.

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“Yıllardır hayalini kurduğumuz şeyler esasında bugün gerçekleşmeye başladı” diyen Zorlu şunları söyledi:

Maksatlı paylaşımları ve girişimleri üzüntüyle takip ediyoruz. Birbirimizi eleştirebiliriz, eksiklerimizi söyleyebiliriz. Bunu devletimizin kurumları en yüksek seviyede birbirlerine yaparlar, yapmaktadırlar da. Ancak bir millet iki devlet şiarımızın ve bizi bir araya getiren bu büyük ülkünün hiçbir şey üzerinde olamaz. Turan dediğimiz idealin açılış kapısı Türkiye Azerbaycan kardeşliğidir, dostluğudur, iş birliğidir. İnanıyorum ki biz bu inanç ve sorumlulukla hareket ettiğimizde hiçbir provokasyon sonucuna ulaşamayacaktır. Şu an Cumhurbaşkanlarımız en yüksek seviyede irtibat hâlindedir. Bu ay sonu Ankara’da düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı zirvemizde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de orada olacaklar. Bizi kimsenin durdurmasına izin vermeyeceğiz.

Kürsad Zorlu açıkladı: Aliyev ay sonu Ankara’ya geliyor

Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Aslanov ise, “Türkiye Azerbaycan kardeştir. Bugün sosyal medyada bazı dezenformasyonlar yapılıyor, art niyetli paylaşımlar oluyor. Şu iyi bilinmelidir, kardeşliğimizin kökü o kadar derindir ki hiçbir kimse buna zarar veremez. Bu kardeşliğimiz büyüklerimizden mirastır. Bunu koruyup daha da geliştirmemiz lazım. Burada da gençlerimize büyük iş düşüyor. Bu mirası gençlerimiz yaşatacak” ifadelerini kullandı.

“DEZENFORMASYONLARA İTİBAR ETMEYİN”

İletişim Başkanlığı, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki “Tek Millet, İki Devlet” anlayışını hedef alan dezenformasyon içerikli paylaşımları yalanladı. Açıklamada, söz konusu paylaşımların iki ülke arasındaki köklü ilişkileri zedelemeyi ve bölgesel barış ile istikrarı baltalamayı amaçlayan açık bir algı operasyonu olduğu belirtildi.

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