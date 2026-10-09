Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere yönelik bazı uluslararası basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan içeriklere tepki gösterdi. DMM, söz konusu paylaşımların iki ülke arasındaki ilişkileri zedelemeyi amaçlayan bir algı operasyonu olduğunu belirtti.

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere yönelik bazı uluslararası basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı.

DMM'nin açıklamasında, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik müttefikliği ve “Tek Millet, İki Devlet” anlayışını hedef alan art niyetli içeriklerin tespit edildiği bildirildi. Söz konusu paylaşımların iki dost ülke arasındaki köklü ilişkileri zedelemeyi, bölgesel barış ve istikrarı baltalamayı amaçlayan bir algı operasyonu olduğu ifade edildi.

"BU GİRİŞİMLER HEDEFİNE ULAŞAMAYACAK" MESAJI

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin ortak tarih, kültür ve kardeşlik temelinde sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, iki ülkenin stratejik ortaklığının ortak adımlar ve iş birlikleriyle her alanda devam ettiği kaydedildi.

Manipülatif söylemlerle kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığı belirtilen açıklamada, bu girişimlerin hedefine ulaşamayacağı ifade edildi.

DMM, kamuoyuna söz konusu içeriklere itibar etmeme ve yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alma çağrısında bulundu.

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine yönelik paylaşımlara DMM'den tepki

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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