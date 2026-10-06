Ticaret Bakanlığı, bir masa tenisi takımı ürününde 'kimyasal risk' tespit edildiğini açıkladı. Kurşun ve kadmiyum tayini testlerinden olumsuz sonuç alan ürünün piyasaya arzı yasaklanırken, toplatma kararı uygulandı.

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Masa tenisi oynayanların kullandığı ürünlerden biri, Ticaret Bakanlığı'nın denetimine takıldı. Yapılan incelemelerde bir masa tenisi takımının kimyasal risk taşıdığı tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, söz konusu masa tenisi takımı ürünü testlere tabi tutuldu.

KURŞUN VE KADMİYUM TESTLERİ OLUMSUZ

Ürünün Kurşun (Pb) ve Kadmiyum (Cd) Tayini testlerinden olumsuz sonuç aldığı belirlendi. Yapılan değerlendirme sonucunda ürünün kimyasal risk taşıdığı tespit edildi.

Bunun üzerine ürünün piyasaya arzı yasaklandı ve toplatma kararı uygulandı.

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin sağlığını ve güvenliğini korumaya yönelik piyasa gözetimi ve denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi. Bakanlık, güvensiz ürünlerin piyasada bulunmasına izin verilmeyeceğini belirtti.

İşte o ürün:

Kurşun ve kadmiyum çıktı, Bakanlık harekete geçti! O ürün toplatılıyor

Kurşun ve kadmiyum çıktı, Bakanlık harekete geçti! O ürün toplatılıyor

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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