Kurtlar Vadisi için dikkat çeken iddia! "Enver Altaylı, Osman Sınav'ı tehdit etti"

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada, Kurtlar Vadisi'nin ilk yönetmeni Osman Sınav hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Tanık Osman Aksu, Sınav'ın Enver Altaylı tarafından 2004 yılında dizinin formatını değiştirmesi ya da projeden ayrılması yönünde tehdit edildiğini öne sürdü.

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Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun ardında bıraktığı soru işaretleri, Türk televizyon tarihinin en çok izlenen yapımlarından birine kadar uzanmıştı. Yıllar sonra raftan indirilen dosya kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisi de mercek altına alınmıştı.

Dosyada tanık olarak dinlenen Osman Aksu'nun ifadesine göre, dizinin ilk yönetmeni ve yapımcısı Osman Sınav, Kozinoğlu dosyasında tutuklanan Enver Altaylı tarafından tehdit edildi.

"YA DEĞİŞTİRECEKSİN YA BIRAKACAKSIN"

Habertürk TV'ye konuşan Osman Aksu, Osman Sınav'ın Enver Altaylı tarafından tehdit ettirildiğini iddia ederek, "Dizinin formatını değiştireceksin" dediklerini, kendisinin de "Asla dizinin formatını değiştirmem" cevabını vermesi üzerine "O zaman diziyi bırakacaksın" denildiğini anlattı.

Osman Sınav

Aksu, olayın 2004 yılının temmuz veya ağustos ayında yaşandığını belirterek, o dönemde Avcılar'daki bir dernekte yaşananları şöyle anlattı:

"2004'ün temmuz veya ağustos ayıydı. Tahsin Sefa diye bir arkadaşım var, onu ziyarete gitmiştim. Biz muhabbet ederken odasına bir genç girdi. ‘Ağabey,’ dedi, ‘Osman Sınav geldi"

Aksu, derneğin başkanı Tahsin Sefa ile Osman Sınav'ın bir araya geldiğini belirterek, Sefa'nın Sınav'a, "Ağabey, moralsiz gibisin, rahatsız mısın?" diye sorduğunu aktardı.

Tahsin Bey, "Biraz yalnız görüşelim" deyince ben kalktım ama Tahsin Bey bırakmadı. Sonra, “Nedir?” diye sorunca Osman Sınav da doğrudan Enver Altaylı tarafından tehdit ettirildiğini, dizinin formatını değiştirmesinin istendiğini anlattı"

Kurtlar Vadisi için dikkat çeken iddia! Enver Altaylı, Osman Sınavı tehdit etti

Aksu, Sınav'ın dizinin formatını değiştirmesinin istendiğini belirterek, aralarında geçen konuşmayı şöyle aktardı:

"Senin Enver Altaylı'yla işin ne, ne işin olur?"” dedi. "Dizinin formatını değiştirmemi istiyorlar. ‘Ya diziyi devredeceksin ve ayrılacaksın ya da formatını değiştireceksin’ dediler"

"DİZİDEN AYRIL"

Osman Aksu, Tahsin Sefa'nın da Osman Sınav'a, "Senin hâlin vaktin yerinde, durumun iyi. Bunlar seni sıkıntıya sokarlar. Sen diziden ayrıl, eğer formatını değiştirmeyeceksen" dediğini aktardı.

Sınav'ın ise "Ben bir düşüneyim" cevabını verdiğini belirten Aksu, sonrasında yaşananları bilmediğini ifade etti.

Enver Altaylı

OSMAN SINAV DİZİDEN 2004 YILINDA AYRILDI

Osman Sınav, 2004 yılında Kurtlar Vadisi dizisinden ayrıldı. Dizi, 2007 yılında “Kurtlar Vadisi Pusu” adıyla yeniden ekranlara döndü.

Kurtlar Vadisi Pusu'da, Kaşif Kozinoğlu'na benzerliğiyle dikkat çeken Kaşifoğlu karakteri, mezar taşları ve araç plakaları gibi bazı ayrıntılar soruşturma kapsamında gündeme geldi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, dizinin incelenmesine karar verdi.

Osman Aksu, televizyonda konuşulanları izlerken geçmişteki görüşmeyi hatırladığını belirterek, “Televizyonda bunlar konuşulurken kafamda böyle bir şey oluşmuştu. Böyle demişti Osman Sınav, böyle hatırlıyorum” dedi.

Kurtlar Vadisi için dikkat çeken iddia! Enver Altaylı, Osman Sınavı tehdit etti

SORUŞTURMADA FETÖ İZİ

Osman Aksu da tanık sıfatıyla savcılığa ifade verdi. Kurtlar Vadisi Pusu'nun yapımcı ve senaristleri Şaşmaz kardeşler de Kozinoğlu soruşturması kapsamında “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade verdi. Şaşmaz kardeşlerin ifadelerinde, dizideki olay ve karakterlerin kurgu olduğunu belirttikleri aktarıldı.

Soruşturma kapsamında şimdi bilirkişi heyeti, diziyi inceleyerek “FETÖ” izleri olup olmadığını araştırıyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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