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Kurtulmuş’tan “Terörsüz Türkiye” açıklaması: Bu süreçten yüz akımızla çıkacağız

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Kurtulmuş’tan “Terörsüz Türkiye” açıklaması: Bu süreçten yüz akımızla çıkacağız
Başlık ResmiKurtulmuş’tan “Terörsüz Türkiye” açıklaması: Bu süreçten yüz akımızla çıkacağız

“Cumhuriyetimizin birinci yüzyılının en önemli sorunu olarak ortaya çıkan sorun, artık tamamıyla Türkiye’nin gündeminden kalkacak ve huzurun, barışın hep birlikte sonuçlarını elde edeceğiz.”

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını cevaplayan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye” sürecinin bir fırsat ve imkân sunduğunu belirterek, bunun siyasi hesaplarla heba edilmesinin millete ve bölge halklarına karşı sorumluluk doğuracağını söyledi.

Farklı fikirlerin ortaya çıkmasının doğal olduğunu kaydeden Kurtulmuş, sürecin asıl muhatabının TBMM’deki siyasi partiler ve onların ortaklaşa oluşturduğu yol haritası olduğuna dikkat çekti.

Kurtulmuş’tan “Terörsüz Türkiye” açıklaması: Bu süreçten yüz akımızla çıkacağız
Başlık ResmiKurtulmuş’tan “Terörsüz Türkiye” açıklaması: Bu süreçten yüz akımızla çıkacağız

Meclis Başkanı Kurtulmuş, şunları ifade etti:

“Terör örgütünün şu anda da bir şekilde sözcülüğünü yapan liderlerinin ne söylediğinin bizim için hiçbir kıymeti yoktur. Bizim için kıymetli, değerli olan bu süreci başından itibaren dikkatle yürüten TBMM’deki siyasi partilerdir, partilerin ortaya koymuş olduğu görüşler ve ittifakla oluşturduğu yol haritasıdır.

İnşallah milletimiz bu süreçten de yüz akıyla çıkacak. Cumhuriyetimizin birinci yüzyılının en önemli sorunu olarak ortaya çıkan sorun, artık tamamıyla Türkiye’nin gündeminden kalkacak ve Türkiye’de huzurun, barışın, kardeşliğin, dayanışmanın hep birlikte sonuçlarını elde edeceğiz. Artık savaşın ekonomisini değil, barışın ekonomisini konuşacağız.”

Komisyon raporunun bir bütün olduğunu ve yol haritası niteliği taşıdığını belirten Numan Kurtulmuş “7. bölümdeki demokratikleşme adımlarının gerçekleştirilmesi için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğiz” dedi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: ESMA ALTIN
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