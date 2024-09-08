Kurultay'da Mansur Yavaş depremi! 'Böyle parti olmaz' dedi, CHP'yi gerdi

Ekrem İmamoğlu’na söz verilip kendisine son anda konuşma hakkı tanınmasına kızan ABB Mansur Yavaş “Böyle parti olmaz” diyerek rest çekti. İmamoğlu “Kızacağınızı bilsem konuşmamı yere atardım” dedi. Özel “Suç benim” diyerek ortamı sakinleştirmeye çalıştı.

SAMET EKER ANKARA- CHP 20. Olağanüstü Tüzük Kurultayında 3 dönem kuralı getirilmesi ile başlayan gerilim dünkü oturumda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın resti ile zirveye çıktı.

Kurultayın ilk gününde yoğun tartışmalar sonucunda “bir kişinin en fazla en fazla üç dönem üst üste milletvekili, belediye başkanı, belediye veya il genel meclis üyesi seçilebileceği” kuralı getirildi. Bu karar partinin artık ‘kemikleşmiş’ isimlerini gerdi.

4, 5, 6, 7 DÖNEMLİKLER

İşte 3 dönem kuralına takılan CHP’de Erdoğan Toprak ve Engin Altay 7; Faik Öztrak, İlhan Kesici, Yaşar Tüzün 6; Veli Ağbaba, Tekin Bingöl, Uğur Bayraktutan, Bülent Tezcan, Mahmut Tanal ve Sezgin Tanrıkulu 5; Tuncay Özkan, Barış Karadeniz, Burcu Köksal, Gamze Akkuş İlgezdi, Hüseyin Yıldız, Enis Berberoğlu, Oğuz Kaan Salıcı, Orhan Sarıbal, Seyit Torun, Zeynel Emre, Nurhayat Altaca, Utku Çakırözer, Vecdi Gündoğdu ve Murat Emir de 4 dönemdir Meclis’te.

“3 YETMEZ İKİ OLSUN”

3 dönem kuralına ilk itiraz ise CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent’ten geldi. Taşkent “Benim düşünceme göre 3 dönem fazla bile. 2 dönem kuralı getirilse daha iyi olabilirdi. Genç ve yenilikçi kadrolara her zaman ihtiyacımız var” dedi.

MANSUR YAVAŞ DEPREMİ

CHP’de 3 dönem kuralı partinin ağır topları tarafından tepki ile karşılanırken, partide yeni bir kriz ise kurultayın dünkü oturumunda yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kurultaya damga vurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı uzun bir konuşmanın ardından kürsüye davet edilen Mansur Yavaş “Polemik falan çıkarmak istemiyorum ama…” diyerek sözlerine başladı.

Yavaş “Polemik çıkarmak istemiyorum ama ben de Ekrem Başkan’ımın güzel konuşması gibi bir konuşma yapmak isterdim. Ama maalesef bir saat önce bana telefon açılıp, siz de konuşun, dendi. Bir kasıt aramıyorum ama kurumsal bir partide eğer iki belediye başkanı konuşturuluyorsa şöyle bir sorun vardır. Aylardır yapılan fitne ateşine yani Ekrem mi Mansur mu şiddetli bir şekilde karşı çıkıyorum. Biz 14 tane Büyükşehir Belediye Başkanıyız sadece ikisini konuşturursanız buradan biz de fitne ateşine odun atmış oluyoruz” dedi.

ÖZEL: HATA BENİM

Yavaş’ın bu sitemi üzerine CHP lideri Özgür Özel, İmamoğlu ve Yavaş arasında asla ayrım yapmayacağını belirterek “Ne olduysa, bugün böyle bir akış olduğu için oldu. Program yapılırken bugün de oturumlar planlanmıştı. Birkaç gün önce belirlenen süre içinde konuşmak isteyenler vardı. O konuşmalar uzayınca bugüne kaldı. Selin Hanım da ‘Böyle bir akışımız var’ dedi. Ben de ‘Mansur Başkan’a da bir söz verelim’ dedim. Burada tüm sorumluluk bana aittir” diye konuştu.

İMAMOĞLU: YIRTARIM

Özel’den sonra Yavaş’ın sitemine maruz kalan İBB İmamoğlu da “Ben dün öğrendim. Hatta sizin konuşacağınızdan bile haberim yoktu. Sayın Genel Başkan’ımız burada iki belediye başkanımız konuşacak deyince, siz de yanımdaydınız. Kim konuşacak, onu bile bilmiyordum. Konuşmamın son notlarını sizin kaleminizle yazdım. Başkan’ım, size hem Mansur Başkan’ım derim, hem de ağabey. Bizim aramızda bir sorun olmaz. Rahatsız olacağınızı bilsem konuşmamı yere atar, yerime otururdum, Başkan’ım” diyerek Yavaş’ın gönlünü almaya çalıştı.