Ömer Çelik erken seçim tartışmalarına noktayı koydu: VAR'a gitmiyoruz

Türkiye'de günlerdir tartışılan erken seçim tartışmalarına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik noktayı koydu. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun sözlerine cevap veren Çelik, "VAR'a gitmiyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Kılıçlı yemin töreni ile ilgili tartışmalara da açıklık getiren Çelik, "Kasıt, ihmal, disiplinsizlik bu bağlamda incelenecek ve gereği yapılacak" dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı özel bir televizyon kanalında ülke gündemini derinden etkileyen "kılıçlı yemin töreni" ve "erken seçim tartışmaları" hakkında konuştu. Genç Teğmenlerin kılıçlı yeminleri ile ilgili, "Kasıt, ihmal, disiplinsizlik bu bağlamda incelenecek ve gereği yapılacak" diyen Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "erken seçim" açıklamalarına cevap verdi. Çelik'in konuşmasında öne çıkanlar ise şöyle:

TSK İSTİSMAR EDİLİYOR

"Cumhurbaşkanımızın bugünkü açıklaması net bir şekilde ifade ediyor. Anti demokratik motivasyonla hareket edenler de tespit edildiği ortaya çıkıyor. Bunlar incelenecektir. Demokrasi konusunda mutlak ve kesin bir hassasiyet olması lazım. TSK'yı en çok yıpratan şey, bu darbeler, postmodern darbeler, kalkışmalar çerçevesinde TSK'nın istismar edilmesidir.

"ASKERLİK YÜZDE 100 DİSİPLİN GEREKTİRİR"

Görüntülerden sonra tartışmayla ilgili dört kategoride bir şey söyledim. Vatandaşlarım haklı olarak bu tip görüntülerde eski Türkiye'de vesayet görüntüleri mi çıkıyor, bir kalkışma mı var diye duyarlılıklarını dile getirdiler dedim. Bu son derece saygıdeğerdir, dedim. Bu sevince ortak olan vatandaşlarımız var. İki konu gündeme geldi. Bunlara cevap vereyim derken teğmenlere hakaret ifadeleri kullananlar oldu. Bu da doğru değil. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin güvenlik ve dış politikasına ilişkin çok net mesajlar verdi. Burada üç kuvvetten de kadın teğmenler birincilikle çıktı. Ortaya çıkan görüntüyle ilgili olarak, ilk başta söyledim, demokratik denetim mekanizmaları çalışıyor, dedim. TSK için de geçerlidir bu. Asker-sivil ilişkilerin yerli yerine oturtulması konusunda büyük tecrübemiz var. Burada hassasiyet gösterilen konu, alternatif yemin konusunun ortaya çıkmaya söz konusudur. Askerlik yüzde 100 disiplin gerektirir. Geçmişte yeni mezunların, bazı emekli askerlerin vesairenin başka türlü kodlamaya çalıştığını da biliyoruz.

"GEREĞİ YAPILACAK"

Kasıt, ihmal, disiplinsizlik bu bağlamda incelenecek ve gereği yapılacak. Ben siyaset tarafında durduğum için. Soruşturmanın sonucunu görelim. Cumhurbaşkanımızın bugünkü açıklaması net bir şekilde ifade ediyor. Anti demokratik motivasyonla hareket edenler de tespit edildiği ortaya çıkıyor. Bunlar incelenecektir. Demokrasi konusunda mutlak ve kesin bir hassasiyet olması lazım. TSK'yı en çok yıpratan şey, bu darbeler, postmodern darbeler, kalkışmalar çerçevesinde TSK'nın istismar edilmesidir. Silahlı güç meşruiyetini cumhuriyetten alır. Ordu milletin gözbebeğidir. Geçmişe doğru okuma yaptığınızda bütün darbeler dış odaklı projedir. Türkiye'nin egemenlik sistemine çökmek isteyen, milli dinamikler dışında istikamet vermek isteyenlerin ürettiği projelerdir darbe. En büyük yanlış silahlı kuvvetin kendi milletine silah çekmesidir. Bu konuda vatandaşlarımızın hassasiyet göstermesi son derece önemlidir.

"CHP'Yİ MERKEZE ÇEKMEYE ÇALIŞTI"

CHP'den gelen açıklamalar normal genel gündemle bağlantılı olarak gündeme gelmiyor. CHP'nin kendi içindeki tartışmalarla ilgili gündeme geliyor. Sayın Özgür Özel, genel başkan oldu. Seçimden çıktıktan sonra CHP'yi biraz merkeze çekmeye çalıştı. Avrupa'daki sosyal demokratlar gibi birtakım cümleler duyulmaya başladı. Daha seçimden çıkılmış, seçmenin iradesini enfekte etmek, hedef almak üzere tartışmalar yapılırken Sayın Özel, 'Ben herhangi bir şekilde erken seçimden yana olmam, vatandaşa hizmetleri götürdükten sonra' dedi. Bizim partimize geldi, sayın Cumhurbaşkanımız onları ziyaret etti. Şimdi sayın Cumhurbaşkanımızı hedef aldı. Merkeze doğru yaptığı hamle CHP içindeki güç odaklarını rahatsız edince tekrar denge politikasına dönünce topluma merkezi mesaj verme siyasetinden uzaklaşmış oldu."

"ERKEN SEÇİM TARTIŞMASI YOKTUR"

6'lı Masa'da garip trafik vardı. Şimdi bu trafik CHP'nin içinde var. 'O üçü bir ara geldi, ikisi bir araya geldi, bu mesaj mıydı' diye. Şöyle bir tartışma olmuştu. Antidemokratik literatür kullanılmıştı. Asıl durum, biz buna karşı çıkmıştık. Aynı durumu CHP'nin içine taşıdılar. CHP genel merkezinde bir irade var bir de belediyeler üzerinden yürütülen irade var. Meseleyi konsolide etmek için erken seçim tartışması gündeme getiriliyor. Siyaset hangi duraklarda durduğunuz değil hangi yolu yürüdüğünüz meselesidir. Seçimi niye yapıyoruz? Vatandaş diyor ki 'merkezi iktidarda şu kadar süre veriyorum, şu işleri yapın diyor'. Şu anda bir erken seçim tartışması yoktur. Sayın Kılıçdaroğlu'nun helalleşmesi nasıl berhava olmuşsa, şimdi normalleşmeyi de berhava ediyorlar.

"SON DERECE AÇIK PARTİYİ"

"Erken seçim gündemi bizim için yoktur. 14-28 Mayıslarını gördük. Genel seçimlerle yerel seçim dinamiği farklı şeylerdir. Erken seçim gündemimiz yok. Herkes hesabını normal seçime göre yapıyor. Eylül'de bütün arkadaşlarımız sahaya inecek. Normal çalışmamızı yaptığımız zaman AK Parti Cumhur İttifakı halkla buluşuyor. Ekonomi son derece önemli bir dinamiktir. Çıkan sonuçlardan bütün birimlerimiz dersler, sonuçlar çıkardı. Bütün bunlara baktığımızda siyasete yeni yöntemler katma, vatandaşla buluşma, yeni modeller oluşturma açısından son MYK'da teşkilat başkanımız sunumlar yaptı. Geleneksel birikimleri koruyarak kendimizi yenileme konusunda son derece açık partiyiz.

"YANİ VAR'A GİTMİYORUZ"

Biz genel seçimin galibi bir partiyiz. Biz gerçekçiyiz. 7 Haziran'da hükümeti kuramamıştık. İlk defa başımıza gelmişti. Benim başkanlığımda heyet CHP ile oturdu, istikşafi görüşmeler yapılmıştı. Her görüşmenin sonunda basın toplantısı yaptık. Bu görüşmeler gerçekten de centilmence geçti. Halen de sağ olsunlar hem bizden hem o arkadaşlar görüşmenin mahremiyetini korurlar. İç politikada, dış politikada eğitimde büyük oranda uzlaşamadığımızı görmüştük. Herhangi şekilde ortaklık söz konusu olamayacağını görmüştük. Şimdi de anlaşamıyoruz tabi, biz mavi vatan diyoruz, onlar mavi vatana 'masal' diyor. Sonra ne oldu 'seçime gidiyoruz' dendi. Biz şuna bakıyoruz. Anketlere tabii ki dikkat ediyoruz. Anketlere orta hakemin kararı alırken yan hakeme baktığı kadar bakıyoruz; yani VAR'a gitmiyoruz."

ÖZGÜR ÖZEL'İN ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin ATO Congresium'da devam eden "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı"nda açıklamalarda bulundu. Erken seçim isteyen Özel, konuşmasında "Koşullar, erken seçimi kaçınılmaz hale getirecek. Ülkenin mevcut yönetimle dört yıl daha devam etme gücü kalmamıştır. 2025 Kasım'da bizim karşımıza çıkmaya varsanız CHP burada" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NUN ERKEN SEÇİM SÖZLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3 Eylül'de katıldığı bir televizyon programında hakkında devam "ahmak" davasına ilişkin açıklamada bulundu ve İstinaf Mahkemesi'nin alacağı olası bir ceza kararında iktidarın Yargıtay kararını göremeyeceğini, erken seçimlere gidileceğini söyledi. İmamoğlu, "Bir ‘ahmak davası’ diye gülünç, komik bir iş üzerinden siyasi yasaklı haline getirme meselesi. Derdiniz ne? Kimden korkuyorsunuz, neyden korkuyorsunuz, neyi engellemeye çalışıyorsunuz," ifadelerini kullandı.