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    Kütahya Valisi, 'tam bir bataklık' diyerek pavyonları kapatma gerekçesini açıkladı

    Kaynak: Haber Merkezi / Düzenleyen:

    Kütayha Valisi Işın, kentte 10 pavyonun kapatılma gerekçelerini kameralar karşısına geçerek açıkladı. Vali Işın, 'tam bir bataklık' dediği pavyonların toplumsal hayata verdiği tahribata vurgu yaptı.

    Gündem Haberleri  / Haber Merkezi

    Kütayya'da bulunan 10 pavyon, geçtiğimiz günlerde Valilik kararı ile kapatıldı. Kararın ardından bir açıklama yapan Kütahya Valisi Işın, şehirde 10 pavyonun belirsiz süreyle kapatılmasıyla ilgili olarak, "Ben yetkimi kullanarak kapattım. Devlet eliyle açılan bu bataklık kurutulmalıydı" ifadelerini kullandı. 

    10 PAVYONUN KAPATMA GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

    Vali Musa Işın, Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle Belediye Sosyal Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Vali Işın, kentte kapatılan 10 pavyon konusuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar bulundu.

    Kütahya Valisi, 'tam bir bataklık' diyerek pavyonları kapatma gerekçesini açıkladı

    "ORASI TAM BİR BATAKLIK"

    Vali Işın, kentteki 10 pavyonun artan asayiş ve narkotik olayları nedeniyle süresiz kapatılmasıyla ilgili, "Allah bin defa razı olsun sizden, bugüne kadar nerede idiniz diyeceksiniz. Size verdiklerimiz, yazdıklarımız resmi rakamlar. Ama bir de kayıtlara geçmeyen, paylaşamayacağımız şeyler var. Orası tam bir bataklık." dedi.

    "HEPİMİZ İÇİN UTANÇ VESİKASI"

    "Adam öldürme var, gasp var, uyuşturucu var, kadın ticareti var. Suçun her türlüsü, rezalet, kepazelik var. Silah kaçakçılığı var, silah sıkma var." diyen Işın sözlerini şu şekilde sürdürdü;

    Şimdi böyle bir bataklık orada dururken biz kendi kendimizi kandırıyoruz, diyoruz ki uyuşturucu ile mücadele edeceğiz. Arkadaşlar, bataklık açılmış burada. İşin esas merkezine neden inmiyoruz? Önce burayı kapat, ondan sonra uyuşturucu ile mücadele et. Ben burada valilik yaptığım süre içerisinde onlarla mücadelemi sürdüreceğim. Çünkü burası sizin için, Kütahya için, hepimiz için utanç vesikasıdır.

    "BEN YETKİMİ KULLANARAK KAPATTIM"

    "Ben yetkimi kullanarak kapattım. Devlet eliyle açılan bu bataklık kurutulmalıydı" diyen Vali Işın, batakhanelerdeki insanların rehabilitasyonu konusunda zorluklar yaşanabileceğini ancak topluma kazandırma çabalarının devam edeceğini ifade etti.

    Kütahya’da bir süre önce Valiliğin aldığı karar doğrultusunda 10 pavyon belirsiz süreyle kapatılmıştı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Haber Merkezi
    KütahyaValiPavyon
    Haberler > Gündem > Kütahya Valisi, 'tam bir bataklık' diyerek pavyonları kapatma gerekçesini açıkladı
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