'Kuyu-1' operasyonuyla 'Altınyüzük' organize suç örgütü çökertilmişti! Yeni detaylar aktarıldı

Düzenleyen: Kübra Şenal / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 1 Haziran 2024 16:47 - Güncelleme: 1 Haziran 2024 17:02 - Güncelleme:

Adana, Suç Örgütü, Operasyon, Haber

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 29 Mayıs günü Adana merkezli 2 ilde yapılan 'Altınyüzük' organize suç örgütüne yönelik Kuyu-1 operasyonu düzenlendiğini ve bu kapsamda 51 kişinin yakalandığını duyurmuştu. Operasyon sonucuyla ilgili yeni gelişme detayları aktarıldı.