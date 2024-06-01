'Kuyu-1' operasyonuyla 'Altınyüzük' organize suç örgütü çökertilmişti! Yeni detaylar aktarıldı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 29 Mayıs günü Adana merkezli 2 ilde yapılan 'Altınyüzük' organize suç örgütüne yönelik Kuyu-1 operasyonu düzenlendiğini ve bu kapsamda 51 kişinin yakalandığını duyurmuştu. Operasyon sonucuyla ilgili yeni gelişme detayları aktarıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 29 Mayıs günü Adana merkezli 2 ilde “Altınyüzük” suç örgütüne yönelik “Kuyu-1” operasyonu yapıldığını, elebaşları Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük’ün aralarında bulunduğu 51 kişinin yakalandığını açıklamıştı.
EVLERİ DİDİK DİDİK EDİLDİ
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda söz konusu şüphelilerin evlerinden 5 ruhsatsız tabanca, 17 ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
SUÇ DOSYASINDA NE ARASAN VAR
Yakalanan örgüt üyelerinin “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tehdit, nitelikli yağma, korkutma, para alma, kurşunlama, kasten öldürmeye teşebbüs, yasa dışı silah ticareti” suçlarına karıştığı tespit edildi.
28'İ TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen 42 kişiden aralarında elebaşları Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük’ün de olduğu 28 kişi tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı