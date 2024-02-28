Kuyumcu kardeşlerden 150 milyon TL'lik vurgun! 15 yıllık arkadaşlarını bile dolandırdılar

Aynı mahallede 19 yıldır kuyumculuk yapan ve çevrenin güvenini kazanan iki kardeş, 30'dan fazla vatandaşı ve yakın arkadaşlarını yaklaşık 150 milyon TL dolandırdı. Kaçmak isterken yakayı ele verip tutuklanan, sonrasında ise cezaevine gönderilen kardeşler tarafından dolandırılan mağdurlar ise kayıp paralarının bulunmasını istiyor.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 19 yıldır kuyumculuk yapan Mustafa Taner Ş. ve Halil İbrahim Ş. isimli iki kardeş, çevre esnafı ve yakın arkadaşlarını dolandırdı. Ocak ayının başında yaklaşık 30 kişiyi arayarak ellerindeki altınları yatırım için getirmelerini isteyen iki kardeş, bunun karşılığında da kısa sürede kârla fazla altın vermeyi vaadetti. Vatandaşların altınları getirmesinin ardından kuyumcu kardeşler ortadan kayboldu.

YURT DIŞINA KAÇARKEN YAKALANDILAR

Kuyumcu kardeşlere uzun süre ulaşamayan vatandaşlar dolandırıldıklarını fark edince şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, 2 kardeşi yurt dışına kaçmak üzereyken yakalayarak gözaltına aldı. Tamamlanan yasal işlemlerinin ardından 2 kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuyumculuk yapan iki kardeşe kendilerinden çok güvendiklerini söyleyen mağdur vatandaşlar ise dolandırıldıkları için üzgün ve şokta olduklarını belirttiler. Paralarını geri almak için yardım isteyen mağdurlar, kuyumcu kardeşlerin iş yeri önünde toplandı.

"15 TAM ALTIN PARASI VERDİM, KAYBIM 750 BİN TL"

30’dan fazla mağdurdan biri olduğunu söyleyen Mehmet Alkan, "Bu kuyumcular benim 15 yıldır arkadaşım. 1 yıldır onunla iş yapıyorum. Son olarak Ocak 2024’te benden para istedi. 'Nakit paranı getir, ben de sana daha fazla para kazandırayım' dedi. 50 tam altın parası verdim, 16 Ocak’ta paramı tekrar yatırdı" dedi.

2 gün sonra kuyumcunun kendisini tekrar aradığını ve 'para hala duruyorsa getir sana 26 Ocak’ta 3 tane fazla altın vereyim' dediğini belirten Alkan, "Ben de tekrar verdim. Yaklaşık 3 haftadır iş yeri kapalı. Aradığımızda bize babasının rahatsız olduğunu ve İstanbul'da olduğunu söyledi. Fakat öyle bir şey yokmuş, bizi dolandırıp kaçmış. 30 kişiden fazla vatandaş toplam 150 milyon TL dolandırıldı. Benim kaybım 750 bin TL. Ben polise şikayette bulundum" ifadelerini kullandı.

"2 KİLOGRAMA YAKIN ALTIMI DOLANDIRDILAR"

20 yıldan fazladır tanıdığı kuyumcuları oğlu gibi sevdiğini belirten bir diğer mağdur Mehmet Kaplan ise "Ben 20 yıldır bu insanlarla tanışıyorum. 4 yıldır beraber iş yapıyoruz. Evladım gibilerdi. Her zaman verdikleri sözde dururlardı. Bana kredi çek dediler. Ben de kredi kartlarımı verdim, onları kullandılar. Benim 2 kilograma yakın altınımı dolandırdılar. Yetkililerden hakkımızın onlardan alınıp bize tekrar verilmesini istiyoruz" dedi.

"ONUN İÇİN HARÇLIK OLABİLİR AMA FAKİRİN SERVETİ"

Dolandırıcı kuyumcunun ailesine seslenen mağdur Gülseren Kaplıca, "Oğlumun sadece 35 tane altını vardı, kardeşimin de 14 altını vardı. Bu kuyumcu dedi ki, 'o altınları bana verin, biz size daha fazla para kazandıralım, 1 ay içerisinde size tüm paranızı veririm' ama paralarımızı aldı ve kayıplara karıştı. Bu para onun için harçlık olabilir ama fakirin serveti. Bunu ailesi duysun ve vicdanlarının sesini dinleyip parayı geri getirsin" şeklinde konuştu.

"KENDİMDEN ŞÜPHE EDER, O İNSANDAN ETMEZDİM"

Kendinden şüphe edeceğini fakat dolandırıcı kuyumculardan şüphe etmeyeceğini söyleyen mağdur Vakkas Aksoy ise, "Bu kuyumcu kardeşimizi ben 15 yıldır tanıyorum. Uzun zamandır alışveriş yaptığım bir yer, buranın en az 19 yıllık esnafı. Kardeşiyle beraber yapıyorlar bu işi. Biz de inandık güvendik. Çok efendi, çok dürüst bir tavırları vardı. Kendimden şüphe ederdim o insandan şüphe etmezdim. Çıksın ve bizim mağduriyetimizi karşılasın. Onun içeride tutuklu kalması bizim hiçbir işimize yaramaz. Benim mağduriyetim toplam 670 gram altın" diye konuştu.