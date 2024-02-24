Eczacı kalfası organize etti, doktorlar ve eczacılar dahil oldu! Sahte reçeteyle milyonluk vurgun

İstanbul'da eski eczacı kalfasının organize ettiği aralarında görevli doktor ve bazı eczacıların da olduğu zanlılar gerçeğe aykırı reçete düzenleyerek SGK'yı yaklaşık 5 milyon lira zarara uğrattı. Eski eczacı kalfasının, hastaların TC kimlik numaraları yazan listeyle doktorun sekreterinin yanına giderek seri şekilde gerçeğe aykırı ilaç yazma işlemi yaptırdığı anlaşıldı. Konuya ilişkin başlatılan soruşturmada aralarında 3 doktor ve eczacıların da olduğu 18 kişi tutuklandı.

İstanbul Beylikdüzü Devlet Hastanesi milyonlarca liralık dolandırıcılık vakasıyla çalkalandı. Hastanede gerçeğe aykırı reçetelerin düzenlendiği iddiası üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, sahte reçetelerin SGK'ye fatura edilerek yüksek miktarda kamu zararı oluşturulduğu iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

KAMERA VE TELEFON KAYITLARI İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında SGK başmüfettişince düzenlenen rapora göre,eski eczacı kalfasının organizesinde Beylikdüzü Devlet Hastanesinde görevli doktorlar ile bazı eczacıların, herhangi bir tahlil yapılmadan maddi değeri yüksek ilaçları gerçeğe aykırı reçete ettikleri, bunların SGK'ye faturalandırılarak yüksek miktarda kamu zararı oluşturulduğu saptandı.

Bu kapsamda bazı kişilerin hesap hareketleri, HTS kayıtları, kargo bilgileri ve İstanbul genelinde ele geçirilen yasa dışı ilaçlara yönelik yapılan incelemede, hastaların kendileriyle ilgili yüksek fiyatlı reçete düzenlenen tarihlerde hastane yakınlarında telefon baz kayıtların olmadığı belirlendi.

"SERİ ŞEKİLDE" DOLANDIRICILIK!

Soruşturma kapsamında yapılan kamera kaydı tespitlerinde, eski eczacı kalfasının, hastaların TC kimlik numaraları yazan listeyle doktorun sekreterinin yanına giderek seri şekilde gerçeğe aykırı ilaç yazma işlemi yaptırdığı anlaşıldı.

Adına gerçeğe aykırı ilaç yazıldığını bilen ve bu kapsamda maddi menfaat temin eden sözde hastalar, gerçeğe aykırı reçete düzenleyen doktorlar ve eski eczacı kalfası arasında da banka hesap hareketleri tespit edildi.

Adlarına sahte reçete düzenlenen bazı kişiler ise bundan haberlerinin olmadığı, maddi menfaat temin etmedikleri, herhangi bir devlet hastanesinde muayene olmadıkları ve bu ilaçları kullanmadıkları yönünde beyanda bulunduğu soruşturmada, kamunun yaklaşık 5 milyon lira zarara uğratıldığı belirlendi.

REÇETE EDİLEN İLAÇLARIN SERİ NUMARALARI AYNI

İncelemede, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince daha önceki dönemlerde ele geçirilen yasa dışı ilaçlar ile Beylikdüzü Devlet Hastanesinde reçete edilen ilaçların seri numaralarının aynı olduğu ortaya çıktı.

Bu tespitler üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca 40 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet almak ve vermek", "resmi belgede sahtecilik" ve "örgütlü şekilde nitelikli dolandırıcılık" suçlarından gözaltı kararı verildi.

18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul ve Düzce'de düzenlenen operasyonda, kamu hastanelerinde görevli 4 doktorun da aralarında bulunduğu 39 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin cezaevinde olduğu belirlendi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, aralarında 3 doktor ve eczacıların da bulunduğu 18 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi, 21 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.