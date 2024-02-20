17 yıl hamile numarası yaparak devleti milyonlarca lira dolandırdı

İtalya'da Barbara Loele isimli kadın, 17 yıl boyunca hamile numarası yaparak devleti dolandırdı. Devletten 94 bin euro yardım alan 55 yaşındaki kadın 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İtalya'da akılalmaz bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Roma'da yaşayan Barbara Loele isimli kadın hamileyim diye sürekli çeşitli zamanlarda işinden izin alıyordu. Bu izinler 17 yıl boyunca sürdü.

DEVLETTEN BİNLERCE LİRA YARDIM ALDI

55 yaşındaki kadın bu süreçte devletten de 94 bin euro da destek aldı. Kadının 17 hamilelikten sadece 5'inin gerçekleştiği, diğerlerinin ise düşük ile sonuçlandığı belirlendi.

KLİNİKTEN ÇALINAN DOĞUM BELGELERİ ELE VERDİ

Son çocuğunu aralık ayında dünyaya getirdiğini iddia eden kadının yalanı, klinikten çalınan doğum belgeleriyle ortaya çıktı. Onu son hamileliğinde 9 ay boyunca takip eden polis tüm hamileliğin yalan olduğunu tespit etti.

1 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

İtalyan Il Mattino gazetesinin haberine göre; savcılar, Ioele'nin iddia edilen dolandırıcılığının, diğer sahte belgelerle birlikte Roma'daki bir klinikten çok sayıda doğum belgesinin çalınmasıyla ortaya çıktığını söyledi. Öte yandan 55 yaşındaki kadın, karnına yastık doldurmakla da suçlandı. Devleti 3 milyon lira dolandıran kadın 1 yıl altı ay hapis cezası aldı.