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    • Haberler > Yaşam > 17 yıl hamile numarası yaparak devleti milyonlarca lira dolandırdı

    17 yıl hamile numarası yaparak devleti milyonlarca lira dolandırdı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    17 yıl hamile numarası yaparak devleti milyonlarca lira dolandırdı
    İtalya, Hamile, Dolandırıcılık, Haber

    Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İtalya'da Barbara Loele isimli kadın, 17 yıl boyunca hamile numarası yaparak devleti dolandırdı. Devletten 94 bin euro yardım alan 55 yaşındaki kadın 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    İtalya'da akılalmaz bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Roma'da yaşayan Barbara Loele isimli kadın hamileyim diye sürekli çeşitli zamanlarda işinden izin alıyordu. Bu izinler 17 yıl boyunca sürdü.

    DEVLETTEN BİNLERCE LİRA YARDIM ALDI

    55 yaşındaki kadın bu süreçte devletten de 94 bin euro da destek aldı. Kadının 17 hamilelikten sadece 5'inin gerçekleştiği, diğerlerinin ise düşük ile sonuçlandığı belirlendi.

    17 yıl hamile numarası yaparak devleti milyonlarca lira dolandırdı

    KLİNİKTEN ÇALINAN DOĞUM BELGELERİ ELE VERDİ

    Son çocuğunu aralık ayında dünyaya getirdiğini iddia eden kadının yalanı, klinikten çalınan doğum belgeleriyle ortaya çıktı. Onu son hamileliğinde 9 ay boyunca takip eden polis tüm hamileliğin yalan olduğunu tespit etti.

    1 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

    İtalyan Il Mattino gazetesinin haberine göre; savcılar, Ioele'nin iddia edilen dolandırıcılığının, diğer sahte belgelerle birlikte Roma'daki bir klinikten çok sayıda doğum belgesinin çalınmasıyla ortaya çıktığını söyledi. Öte yandan 55 yaşındaki kadın, karnına yastık doldurmakla da suçlandı. Devleti 3 milyon lira dolandıran kadın 1 yıl  altı ay hapis cezası aldı.

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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