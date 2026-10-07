Kuyumcukent’te 16 firmanın şikâyetiyle ortaya çıkan vurgunda, 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 64 kilogram has altın karşılığı mağduriyet oluşturduğu belirlenirken, uzmanlar “çantacılık” yöntemine karşı uyarıda bulundu.

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İstanbul’daki Kuyumcukent’te gerçekleşen olayda hem vurgun, hem sahtecilik olduğu ortaya çıktı. 16 firma yetkilisinin şikayeti üzerine ortaya çıkan olayda, iki kişinin, başkaları üzerine şirket kurarak işçilikli bilezik, kolye, alyans gibi takı malzemelerini, Anadolu’da satmak bahanesiyle topladıkları belirlendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şahısların, müşterilerden aldıkları ürünleri eriterek saf altın hâline getirdikleri belirlendi. Şahısların, aldıkları ürün karşılığı bir miktar ödeme yaparak sözleşme yaptığı, yeni ürünler satın alarak, bakiyelerini yükselttikleri de ortaya çıktı. Şahısların mal aldığı kişilere iflas ettiklerini söyleyerek dolandırdıkları, toplamda 64 kilogram has altın karşılığı müşterilerin mağduriyetlerine sebebiyet verdikleri de tespit edildi.

Kuyumcukent’te 64 kilogramlık ‘çantacı’ vurgunu: Uzmanlar 'emanet altın bırakmayın' diyor

Başsavcılık tarafından 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerin banka, elektronik para hesapları ile tüm hak ve alacaklarına, 18 adet taşıt ile 13 adet taşınmaz malvarlığına el konuldu.

Konuyu gazetemize değerlendiren altın ve finans uzmanı İslam Memiş “Bu olay sektörde çok tanıdık. Tek fark, yaklaşık 64 kilogramlık altın yani 420 milyon TL gibi bir rakamın organize bir şekilde atölyelerden alınarak piyasaya sürülmesi. Piyasada ‘çantacılık’ olarak adlandırılan bir uygulama bulunuyor. Çantacılar, atölyelerden çeşitli altın ürünlerini alarak bunları kuyumcular aracılığıyla veya kendi mağazalarında satışa sunuyor. Ancak bu işlemlerin önemli bir bölümünde resmî bir alım-satım, emanet veya cari işlem belgesi bulunmuyor” dedi.

Kuyumcukent’te 64 kilogramlık ‘çantacı’ vurgunu: Uzmanlar 'emanet altın bırakmayın' diyor

KAPLAMA DENİLENE DİKKAT

Alınan altınların “pota” olarak ifade edilen yöntemle eritilerek has altına dönüştürüldüğünü ifade eden Memiş “Ardından da ‘battık’ şeklinde bir gerekçe ileri sürülerek vurgun yapıyorlar. Vatandaşlarımızı yıllardır kuyumculara veya dövizcilere emanet altın ve para bırakmamaları konusunda uyarıyoruz. Özellikle ‘Altın fiyatları yükselmiyor, paranız size bir getiri sağlamıyor. Gelin, bize verin; biz bunu değerlendirelim ve size belirli bir kâr sağlayalım’ şeklinde teklifler gelmesi durumunda vatandaşlarımızın son derece dikkatli olması gerekiyor” diye konuştu.

Hukukçu Sabri Canbolat da satın alınan ürünlerin sertifikalı olmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirterk, şöyle konuştu:

Özellikle kaplama ürünlerde hangi rafineri tarafından üretildiği mutlaka kontrol edilmeli. Ödemelerin banka havalesi yoluyla yapılması da vatandaşların mağduriyet yaşamaması açısından önem taşıyor. Muhtemel bir mağduriyet durumunda kamera kayıtları istenerek savcılığa suç duyurusunda bulunulabilir. Bu tür işlemlerde resmî bir kayıt veya belge bulunmadığı takdirde, mağdur olan kişilerin ellerindeki varlıkların karşı tarafa verildiğini kanıtlamaları güçleşiyor.

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