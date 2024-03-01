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    KYB-PKK ortaklığı ayyuka çıktı! Üs bölgelerimiz Süleymaniye’nin yakınına gidiyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    KYB-PKK ortaklığı ayyuka çıktı! Üs bölgelerimiz Süleymaniye’nin yakınına gidiyor

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ankara’nın bütün uyarılarına rağmen Irak’ta Süleymaniye’yi ‘İkinci Kandil’ hâline getiren KYB’nin lideri Bafel Talabani’ye yönelik yeni adımlar devreye giriyor. Üs bölgeleri Süleymaniye’nin kapısına dayanacak.

    YÜCEL KAYAOĞLU'NUN HABERİ

    Irak’ta Süleymaniye’yi ‘İkinci Kandil’ hâline getiren KYB’nin lideri Bafel Talabani’ye yönelik, Türkiye üst üste uyarıda bulurken, bu konuda atılacak yeni adımlar da ortaya çıkmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın KYB’ye yönelik uyarıda bulunmuş ve gerekirse ‘ileri tedbirler’ alınabileceği gündeme gelmişti.

    Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan da Mısır ziyareti dönüşünde, KYB yönetiminin defalarca uyarılmasına rağmen, terör örgütü PKK/YPG/PYD’ye kol kanat germeye devam ettiğine dikkat çekmişti.

    İLERİ TEDBİRLER HAYATA GEÇİYOR

    Tüm uyarılara rağmen, PKK’nın Süleymaniye’de serbestçe faaliyet gösterdiği, hatta o bölgede PKK’nın bir hastanesi olduğu ve PKK’ya lojistik destek sağlayacak şekilde bazı binaların tahsis edildiğine dair bilgiler gelmeye devam ediyor. Bu nedenle Türkiye’nin, bir süredir dillendirilen ‘ileri tedbirleri’ hayata geçireceği belirtiliyor.

    Güvenlik kaynakları, Türkiye’nin Kuzey Irak’taki 100’den fazla geçici üssünün bulunduğunu, KYB’nin terör örgütü konusunda gerekli tedbirleri almaması durumunda, bu üslerin Süleymaniye sınırına kadar çekilebileceğini kaydetti. Süleymaniye’ye gidecek uçaklara Türkiye’nin hava sahasını kapatması, yine Süleymaniye’de maaşların ödenemez hale gelmesinin yanı sıra bölgedeki güvenlik problemlerinin, Bafel Talabani’yi köşeye sıkıştırdığı belirtiliyor. Güvenlik kaynakları, “Bafel Talabani, PKK ile ilişkisinin sonuçlarını görecek” değerlendirmesini yaptı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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