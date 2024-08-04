LGBT silindi Filistin bayrağına boyandı! Cihangir merdivenlerinin yeni hali dikkat çekti!

LGBT hareketinin sembol bayrağının renklerine boyanan Beyoğlu Cihangir'deki merdivenler, İstanbul YediHilal Derneği İstanbul İl Temsilciliği tarafından Filistin bayrağı renklerine boyandı.

İsrail'in saldırılarına tepki göstermek ve Filistin konusunda farkındalık oluşturmak için Beyoğlu'nda bulunan Cihangir merdivenleri Filistin bayrağı renklerine boyandı.

YediHilal Derneğinin İstanbul İl Temsilciliği, yapmış oldukları eylemi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"Cihangir merdivenleri böyle daha güzel oldu" notuyla X hesabından merdivenlerin önceki ve şimdiki halinin fotoğrafları yayınlandı.

Sosyal medyadan destek toplayan paylaşıma LGBT destekçileri tepki gösterdi.