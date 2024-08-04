Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > LGBT silindi Filistin bayrağına boyandı! Cihangir merdivenlerinin yeni hali dikkat çekti!

LGBT silindi Filistin bayrağına boyandı! Cihangir merdivenlerinin yeni hali dikkat çekti!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
LGBT silindi Filistin bayrağına boyandı! Cihangir merdivenlerinin yeni hali dikkat çekti!

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

LGBT hareketinin sembol bayrağının renklerine boyanan Beyoğlu Cihangir'deki merdivenler, İstanbul YediHilal Derneği İstanbul İl Temsilciliği tarafından Filistin bayrağı renklerine boyandı.

İsrail'in saldırılarına tepki göstermek ve Filistin konusunda farkındalık oluşturmak için Beyoğlu'nda bulunan Cihangir merdivenleri Filistin bayrağı renklerine boyandı.

YediHilal Derneğinin İstanbul İl Temsilciliği, yapmış oldukları eylemi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

LGBT silindi Filistin bayrağına boyandı! Cihangir merdivenlerinin yeni hali dikkat çekti! - 1. Resim

"Cihangir merdivenleri böyle daha güzel oldu" notuyla X hesabından merdivenlerin önceki ve şimdiki halinin fotoğrafları yayınlandı.

LGBT silindi Filistin bayrağına boyandı! Cihangir merdivenlerinin yeni hali dikkat çekti! - 2. Resim

Sosyal medyadan destek toplayan paylaşıma LGBT destekçileri tepki gösterdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Talimatlar dağdan! Terör örgütüne üniversitelerden 'üye' toplayan 17 şüpheli hakkında dava açıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Talimatlar dağdan! Terör örgütüne üniversitelerden 'üye' toplayan 17 şüpheli hakkında dava açıldı - GündemDağdan gelen talimatları uyguladılar!Özgür Özel, Kadın Kolları Kurultayı'nda atılan sloganı duyunca çılgına döndü: Erkeklere burayı provoke ettirmem - GündemAtılan sloganı duyunca çılgına döndüInstagram’ın Türkiye’ye cevap veremediği 2 soru! - GündemInstagram'ın cevap veremediği 2 soru!SADAT'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi hayatını kaybetti - GündemSADAT'ın kurucusu hayatını kaybettiOtomobil traktöre çarptı, ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü, 3 yaralı - GündemOtomobil traktöre çarptı, ortalık savaş alanına döndüAntalya Havalimanı, dış hatlar günlük yolcu sayısında rekor kırıldı - GündemAntalya Havalimanı'nda tüm zamanların rekoru kırıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...