Lüks mekanın güvenliği Turgut Toplusoy'u feci şekilde darp etti

Ünlü iş adamı Turgut Toplusoy'un oğlu Mehmet Toplusoy gittiği mekanda güvenlik görevlisi tarafından darp edildi. Toplusoy hastanedeki 4 günlük tedavisinin ardından kendisini darp eden D.K.'den şikayetçi oldu. Şüpheli ise ifadesinde Toplusoy'un mekandaki kadınları taciz ettiğini öne sürdü.

İş dünyası bu şiddet vakasını konuşuyor. Roman mağazalarının sahibi iş adamı Turgut Toplusoy'un küçük oğlu 20 yaşındaki Mehmet Toplusoy'un 10 kişilik arkadaş grubuyla gittiği Beşiktaş'taki lüks bir mekanda darp edildiği iddia edildi.

Sabah'ta yer alan haberde; mekana giriş sırasında iddiaya göre işletmenin kapısında bulunan ve kulağında kulaklık olan bir çalışan genç adama, "Sakin eğlenin" şeklinde uyarıda bulundu.

Gecenin ilerleyen saatlerinde DJ kabinine yakın bir yerde eğlenen Mehmet Toplusoy'un yanına gelen işletme çalışanı, "Ben seni az önce uyarmadım mı?" deyip küfürler savurdu.

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FECİ ŞEKİLDE DARP ETTİ

Bu sırada ikili arasında arbede yaşanmaya başlayınca mekanda bulunan diğer çalışanlar iddiaya göre Mehmet Toplusoy'un arkadaşlarını tutarak duruma müdahale etmelerine izin vermedi.

Tartışma sırasında güvenlik görevlisi olarak çalışan kişi, Toplusoy'u boğazından tutarak yere yatırdı ve yumruklamaya başladı. Aldığı darbeler sonucu bayılan genç adam, kendisine geldiğinde mekanın dışında arkadaşlarının yüzüne buz tuttuğunu gördü. Kanlar içerisinde kalan Mehmet Toplusoy, arkadaşlarının yardımıyla en yakın hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

TOPLUSOY YAŞANANLARI ANLATTI

Hastanede tedavi altına alınan genç adamın yüzünde üç adet kemiğin kırıldığı tespit edildi. Dört gün boyunca hastanede yatan Toplusoy, hastane polisleri aracılığıyla kendisini darp eden güvenlik görevlisi D.K. hakkında şikayetçi oldu.

Toplusoy ifadesinde eğlenmek için işletmeye gittiklerini mekana girdiğinden itibaren güvenliğin kendisine takılmaya başladığını ve sonunda darp ettiğini söyledi.

7 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Gözaltına alınıp ifadesi alınan ve adliyeye götürülen şüpheli D.K., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık soruşturma sonunda D.K. hakkında 'Kasten Yaralama' ve 'Hakaret' suçları kapsamında 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

TACİZ İDDİASI

Gözaltına alınan D.K. isimli güvenlik görevlisi Mehmet Toplusoy'un mekanda bulunan kadınları taciz ettiğini, uyarmak için yanına gittiğinde kendisine yumruk attığını ve karşılık verdiğini iddia etti.

"GÖREVLİ DEĞİLİM" DEDİ

D.K., söz konusu işletmede önceden karşılama görevlisi olarak çalıştığını ancak 20 gün öncesinde işten ayrılıp olay tarihinde eğlenme maksadıyla bulunduğunu söyledi.