Macron yönetimi, çift taraflı saldırıyor! Fransa teröre can simidi

Türkiye’yi karıştırmak için terör aparatlarına 8 milyon avroluk fon sağlayan Paris, Suriye’de TSK’nın vurduğu PKK üslerini tamir ederken Karabağ’da ise Ermeni çetelerini Azerbaycan’a karşı kışkırtıyor.

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye düşmanlığı bitmek bilmiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kara ve hava operasyonları ile Suriye’de vurduğu terör örgütü PKK/YPG kampları, haberleşme ve elektrik-elektronik ağları, petrol tesisleri ve tüneller Fransa tarafından yenileniyor. PKK üslerini tamir edip 8 milyon avro veren Paris, Ermeni çeteleri de Azerbaycan’a karşı kışkırtıyor.

Bağımsız Suriye Kürtleri Derneği Başkanı Abdulaziz Temo, Fransa’nın PKK için tüm gücünü seferber ettiğini söyledi. Temo, Suriye’deki PKK-Fransa ilişkisini şu sözlerle anlattı:

Daha 2000’li yıllara dek Fransa’nın İstanbul Konsolosluğunda görevli ‘Fabris De Slohban’ isimli diplomat ve 15 kişilik ekip Haseke’nin kuzeyinde yer alan Tel Beydar’a yerleşti. Yanlarında istihbarat elemanları, askerî uzmanlar ve diplomatlara ek Türkiye’nin vurduğu PKK altyapısını onarmak için getirilen bir de teknik ekip var. Bunlar ağır hasar gören ve işlevsiz bırakılan tüm haberleşme, enerji, tünel ve petrol tesislerini onarıyor. Malzeme ve montaj desteği sağlıyorlar.

EN BÜYÜK DESTEK İRAN’DAN

Fransa’nın üstlendiği yenileme çalışmalarına İranlı mühendisler de destek veriyor. Hatta kısa süre önce 50 kişilik PKK ekibi, söz konusu tesislerin yenilenmesi ve işletilmesi ile ilgili Tahran’a eğitim amaçlı gitti. Fransa ve İran PKK’nın yaraları sarma konusunda ittifak hâlinde. Birçok araç ve gerecin Fransa’dan temini zor. Bu zorluğu İran’ın desteği ile aşıyorlar. Türk bombardımanlarında PKK çok ağır yara aldı ve iletişim, enerji, karargâh ve tünel ağları çökertildi. Bir tür kör edildiler. Operasyonların hemen ardından sahaya inen ülkelerden biri Fransa oldu. Öncelikle bir hasar tespit çalışması yürüttüler. Ardından tamir ve yenileme süreçleri başladı.

ERMENİ ÇETELERİ KIŞKIRTIYORLAR

Türkiye’ye dönük birçok kirli projenin merkezindeki Fransa ve İran’ın bir diğer tahrik alanı da Karabağ. İşgalden kurtarılan topraklar son günlerde artan Ermeni saldırıları nedeniyle yeniden bir savaşın eşiğinde. Azerbaycanlı Stratejist Elhan Şahinoğlu “Olayların ardında Paris yönetimi var. Sınır boyu taciz ateşleri başladı. Macron yönetimi bölgede istikrar istemiyor. Karabağ üzerinden hem Bakü’yü hem de Ankara’yı rahatsız etmek istiyorlar. Bir yandan Ermeni çetelere silah ve cephane gönderiyorlar diğer yandan Paşinyan’ı diplomasi seçeneğinden uzaklaştırıyorlar. Bölge de her an yeni bir savaş baş gösterebilir. Bunların arkasında Fransız kışkırtmacılığı var” diye konuştu.