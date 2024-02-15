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    • Maden faciasında kahreden detay! Tüm işçiler çıkarılmış, kontrole giden amirleri toprak yutmuş

    Düzenleyen: / Kaynak: Hürriyet
    - Güncelleme:
    Maden faciasında kahreden detay! Tüm işçiler çıkarılmış, kontrole giden amirleri toprak yutmuş
    Erzincan, Maden Faciası, Altın Maden, İliç, Haber

    Gündem Haberleri  / Hürriyet

    Erzincan'daki altın madeninde yaşanan toprak kaymasında 9 işçi kayboldu. Sabah saatlerinde toprakta hareketlilik tespit edildiği ve işçilerin bölgeden çıkarıldığı öğrenildi. Ancak kontrole giden 3 amirin, bölgede heyelana yakalandığı ortaya çıktı. 5 işçinin konteynerde, 1 kişinin de kamyonuyla toprağa kapıldığı değerlendiriliyor.

    Erzican'ın İliç ilçesinde faaliyet gösteren bir altın madeninde toprak kayması meydana geldi. 

    9 İŞÇİ İÇİN ZAMANLA YARIŞ SÜRÜYOR

    Toprağın altında kalan 9 işçi için arama kurtarma çalışmaları 2 gündür devam ederken, henüz olumlu bir gelişme bildirilmedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Aradığımız işçilerden 5'inin konteyner içinde ya da yanında, 3'ünün araç içinde ve aynı bölgede, diğer şoför işçimizin kamyon içinde farklı bölgede olduğunu değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

    İSİMLERİ BELLİ OLDU

    Toprak altında kalan 7 işçinin isimleri de belli oldu. Bu işçilerin Şaban Yılmaz, Kenan Öz, İbrahim Keklik, Adnan Keklik, Hüseyin Kaya, Uğur Yıldız ve Ramazan Çimen olduğu bildirildi.
    Maden faciasında kahreden detay! Tüm işçiler çıkarılmış, kontrole giden amirleri toprak yutmuş

    ÖNLEM ALINDI, KONTROLE GİDEN 3 AMİR TOPRAK ALTINDA KALDI

    Tüm gözler bölgeden gelecek güzel bir habere dönmüşken, olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun ve Aysel Alp'in haberine göre; facianın olduğu sabah saat 09.00’da toprağın üst katmanında oluşan çatlaklar fark edildi. Durum hemen yetkililere bildirildi ve tüm işçiler alandan çıkarıldı. Daha sonra 3 saha amiri kontrol etmek için alana gittiğinde araçtan inmeden toprak yığınının altında kaldı.

    Maden faciasında kahreden detay! Tüm işçiler çıkarılmış, kontrole giden amirleri toprak yutmuş

    5 İŞÇİ KONTEYNER İÇİNDE KALMIŞ

    Diğer yandan boşaltılan bölgedeki konteynerde 5 işçinin olduğu tespit edildi. O bölgeye yakın bir yerde çalışma yapan kamyon şoförü de aracıyla birlikte toprağa kapılıp gitti...

    7 KİŞİ GÖZALTINDA

    Son olarak madende yaşananlarla ilgili soruşturma başlatıldı. Dün soruşturmayla ilgili olarak önce 3 kişi, daha sonra 4 kişi gözaltına alındı. 7 kişinin işlemleri sürüyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Hürriyet
    ErzincanMaden FaciasıAltın Madenİliç
    Haberler > Gündem > Maden faciasında kahreden detay! Tüm işçiler çıkarılmış, kontrole giden amirleri toprak yutmuş
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