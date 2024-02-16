Maden faciasında son durum: 9 işçiden hala haber yok, 8 kişi gözaltında

Erzincan İliç'teki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 9 işçi kayboldu. İşçiler metale duyarlı dronlarla aranırken soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltında alındı.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında 13 Şubat’ta meydana gelen toprak kayması nedeniyle göçük altında kalan 9 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 2 bin kişi çalışmalara katılırken, çalışmalarda yerin yaklaşık 30 metre altını görüntüleyebilen, metale duyarlı dronlar kullanılıyor.

4 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 9 vatandaşın göçük altında kaldığı olayla ilgili 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği belirtildi. Bölgede keşif ve inceleme işlemlerinin yapılarak delillerin eksiksiz toplandığı kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

KANADALI YETKİLİ DAHİL 8 KİŞİ GÖZALTINDA

"Olay yeri ve çevresinden toprak ve su numuneleri alınmış, bu numuneler inceleme için yetkili kimya laboratuvarlarına gönderilmiştir. Olaydaki sorumlular ile kusur durumlarının tespiti açısından çevre, maden, jeoloji, kimya, inşaat, ziraat ve harita mühendisi ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanından oluşan 8 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilerek olay yerinde gerekli incelemeler yapılmış, bilirkişilerin uzmanlık raporunu tamamlamaları beklenmektedir. Yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller neticesinde, ilk tespitlere göre olayın meydana gelmesinde kusuru bulunduğu değerlendirilen ilgili firmanın işveren vekili pozisyonunda bulunan Kanada uyruklu bir kişi de dahil olmak üzere toplam 8 kişi, 14 Şubat'ta gözaltına alınmıştır."

Açıklamada, soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edildiği vurgulandı.

NUMUNELER İNCELENİYOR

Ekipler, arama çalışmalarının yanı sıra maden ocağı sahasından aldıkları toprak numunelerinden bazılarını incelemek üzere burada bulunan Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı'na, bazılarını ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Çevre Referans Laboratuvarı'na götürüyor. Sahanın farklı noktalarından alınan yeni bazı toprak örnekleri, akşam saatlerinde numune kaplarına konularak Ankara'ya gönderildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ÖNCELİK MADENCİLERİMİZE ULAŞMAK

Konuyla ilgili Mısır dönüşü açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şunları söyledi: "Burada da maalesef böylesine büyük boyutta bir heyelan yaşandı. 600 civarında madencinin çalıştığı bu yerde 9 vatandaşımız maalesef şu anda toprak altında. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İlk andan itibaren valimiz bölgedeydi. İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya bizzat AFAD'la birlikte olaya müdahil oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bizimle beraberdi. Yurda dönmesinin olay yerine geçmesinin faydalı olacağını düşündük ve onu da hızlıca bölgeye gönderdik. Bugün itibarıyla İçişleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız olayları yakından takip ediyorlar, çalışmaların koordinesini üstlenmiş durumdalar. Bu heyelanın teknik incelemeleri, soruşturmaları başladı. Soruşturmaların neticesine göre adımlar mutlaka atılacaktır. Bu aşamada önceliğimiz madencilerimize ulaşabilmek."

"EN AZ 400 BİN KAMYONA İHTİYAÇ VAR"

Bölgede açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Birinci önceliğimiz buradaki 9 işçi kardeşimize ulaşmak. Burada halen heyelan tehlikesi devam ediyor. Çok dikkatli bir şekilde arama kurtarma faaliyeti yürütüyoruz. Kurtarma faaliyeti yaparken diğer arkadaşlarımızın zarar görmesini istemeyiz. Bu biraz zaman alıyor. Yaklaşık 10 milyon metreküplük bir toprak kütlesi. Bunu bugün kaldırmaya çalışsak en az 400 bin kamyona ihtiyaç var. Böyle bir büyüklükle karşı karşıyayız.

Elimizdeki tüm imkanlarla bu faaliyeti yürütmeye gayret ediyoruz. En kısa sürede işçi kardeşlerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Dün İçişleri Bakanımız ile beraber aileleri ziyaret ettik. Onları bilgilendirdik. Elbette çok stresli ve zor bir bekleyiş. Bu süreci onlarla sürekli irtibat halinde olarak yürütmeye gayret ediyoruz.

"EKSİK VE YANLIŞ NE VARSA ORTAYA ÇIKARACAĞIZ"

Bütün ilgili kurumlarımız yoğun bir şekilde çalışmalarını yaptılar. Bütün planlarımız halk ve çevre sağlığına zarar vermeyecek şekilde yürütülecek. İşin hukuki boyutu, kök sebepleriyle ilgili araştırmalarımız sürüyor. Müfettişlerimiz çalışmalarına devam ediyor. Eksik ve yanlışları ortaya çıkaracağız. Kimlerin sorumluluğu varsa hesap vermesini temin edeceğiz. Milletimizin endişesi olmasın. İşletme sahibi şirketin yönetiminde zafiyeti olduğunu görüyoruz. Şirket temsilcileri hala burada değil. Arama çalışmalarımızın ardından bu konuya eğileceğiz."