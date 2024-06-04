Mahallesindeki markete balyozla girip hırsızlık yaptı savunması yok artık dedirtti

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 4 Haziran 2024 09:58 - Güncelleme: 4 Haziran 2024 10:19 - Güncelleme:

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Adana'da bir marketin duvarını delip, 200 paket sigara, gıda ürünleri ve bir miktar para alan hırsız ekipler tarafından yakalandı, ifadesinde "Ben değilim" dedi. Hırsızın o anları anbean kameralara yansırken Mustafa G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.