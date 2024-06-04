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Mahallesindeki markete balyozla girip hırsızlık yaptı savunması yok artık dedirtti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Mahallesindeki markete balyozla girip hırsızlık yaptı savunması yok artık dedirtti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da bir marketin duvarını delip, 200 paket sigara, gıda ürünleri ve bir miktar para alan hırsız ekipler tarafından yakalandı, ifadesinde "Ben değilim" dedi. Hırsızın o anları anbean kameralara yansırken Mustafa G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Adana'da geçtiğimiz 25 Mayıs'ta meydana geldi. Gülbahçe Mahallesi'nde 56 yaşındaki Mustafa G., 25 yaşındaki Zekiye Ergin'e ait markete girerek hırsızlık yapmak istedi. 

İş yerinin duvarını balyoz ile delen şüpheli içeri girdi. Marketten 200 paket sigara, gıda ürünleri ve bir miktar nakit para alan hırsız, aynı zamanda rahat tavırlarla dolaptan meyve suyu da alıp içti.

Mahallesindeki markete balyozla girip hırsızlık yaptı savunması yok artık dedirtti - 1. Resim

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Mustafa G., daha sonra deldiği duvardan geri çıkıp gitti. Marketin içerisindeki hırsızlık anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Mahallesindeki markete balyozla girip hırsızlık yaptı savunması yok artık dedirtti - 2. Resim

Ekipler güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin izini sürdü. Kimliği tespit edilen Mustafa G., Gülbahçesi Mahallesi’nde ikametinde yakalandı.

Mahallesindeki markete balyozla girip hırsızlık yaptı savunması yok artık dedirtti - 3. Resim

İş yerini 60 bin TL zarara uğratan şüphelinin ifadesinde, "Ben değilim, hırsızlık yapmadım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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