Mahalleyi havaya uçuracak düzenek kurarak not bıraktı: Çorum alarma geçti!

Çorum'da karısıyla görüşemediğini iddia eden bir şahıs not bırakarak kendini evine kilitledi. Ekipleri, aracını ve evini patlatmakla tehdit eden şahıs 2,5 saatin sonunda ikna edildi.

Ali Rıza G, Ilı Caddesi'ndeki evinin önünde park halindeki 19 BA 120 plakalı aracının üzerine, aracın ve evin benzinle dolu olduğunu, kendisinden ayrılan eşi Perihan G. ile 3 saat içinde telefonla görüşmezse evini ve arabasını patlatacağına belirten not astı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Caddeyi trafiğe kapatan ekipler, Ali Rıza G'yi ikna etmek için çalışmalara başladı.

Ali Rıza G. zaman zaman pencereden polislere "Size gelmeyin demedim mi?", Beni durduramazsınız" diyerek bağırdı.

75 LİTRE BENZİN VE DOĞALGAZLA ATEŞLEME DÜZENEĞİ KURDU

Aracının üzerine taleplerini belirten notta şunlar yazdığı görüldü:

“Tüm yetkililere, asayiş çalışanlarına, eşim Perihan G., 15 Temmuz 2024 tarihinde evden ayrıldı. Nerede olduğunu bilmiyorum. Kadın konuk evinde mi, yoksa başka yerde mi? Son defa eşimle telefonda görüşmek istiyorum.

Bu isteğimi 3 saat içinde gerçekleştirmezseniz araba, ev ve kendimi havaya uçuracağım. Hiç kimsenin canı yansın istemiyorum. Aracın deposu full dolu.

Ayrıca 35+1/ litre benzin bidonlarda 45 litre, evin içinde yine 30 litre benzin tüm odalara dağılmış durumda. Ayrıca doğalgaz, ocak bağlantısından ayrıldı. İçerisi tamamen doğalgazla dolu. Değil evi, mahalleyi havaya uçuracak yakıt dolu.

"BLÖF YAPMIYORUM"

Şaka yapmıyorum, blöf de yapmıyorum. Fotoğraflarını karşıdaki sucu Mustafa'ya sosyal medya üzerinden gönderdim. Tekrar ediyorum, kimsenin canına kastım yok, canının yanmasını istemiyorum.

Müdahaleye kalkışmayın. Ben kararımı kesin verdim zaten. İdam mahkumunun son dileği olarak kabul edin. Eşim Perihan G. ile son defa telefonda görüşüp helalleşmek istiyorum. Belki vicdanı sızlar, insafa gelir de evine döner. Tekrar söylüyorum, müdahale etmeye kalkışmayın. Eğer müdahale ederseniz, edenler de kesinlikle zarar görür. Benden günah gitti.

Penceredeki televizyon anten çıktısı direkt benzin ve doğalgazla bağlantılı. Ayrıca soda şişelerinde patlamaya hazır benzin var.

Tüm mahalle sakinlerinden ve Çorumlulara verdiğim rahatsızlık için binlerce özür dilerim.

Eğer bana bir iyilik yapmak isterseniz, eşimle beni telefonda dahi olsa görüştürün. Allah rızası için, o benden vazgeçtiyse, ben de tüm dünyadan vazgeçerim”

2.5 SAAT UĞRAŞTIRDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı.

Doğalgaz ekipleri de bölgede gaz akışını kesti. İtfaiye ve sağlık ekipleri de olay yerinde görev aldı.

Caddenin trafiğe kapatılması üzerine bölgeye çağrılan psikolog, kendini eve kilitleyen Ali Rıza G. ikna etmeye çalıştı.

2.5 saatlik alarm durumunun sonunda ikna edilen Ali Rıza G. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.