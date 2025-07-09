Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Mahkeme kararı verdi! Nevşin Mengü, Hulusi Akar'a tazminat ödeyecek

Mahkeme kararı verdi! Nevşin Mengü, Hulusi Akar'a tazminat ödeyecek

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Mahkeme kararı verdi! Nevşin Mengü, Hulusi Akar&#039;a tazminat ödeyecek
Dava, Hukuk, Medya, Gazetecilik, Tazminat, Nevşin Mengü, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, gerçeğe aykırı haberlerle "kişilik haklarına saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle gazeteci Nevşin Mengü'ye tazminat davası açmıştı. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek Mengü'nün Akar'a 30 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Ankara 41. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Akar'ın avukatı beyanında, duruma ilişkin hiçbir resmi yetki ve görevi olmayan müvekkilinin, 30 Ağustos 2024 Zafer Bayramı'nda yapılan Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde yaşanan olaylar sonrasında, teğmenlerin ihracına giden süreçte olayla ilişkilendirilerek hedef gösterildiğini, davalı tarafın hakaret teşkil eden, gerçeğe aykırı, iftira niteliğinde ve kişilik haklarını zedeleyici beyanlarda bulunduğunu belirterek, davanın kabulünü istedi.

MENGÜ TARAFI DAVANIN REDDİNİ TALEP ETTİ

Mengü'nün avukatı da müvekkilinin, mesleğinin gereğine uygun hareket ettiğini, hiçbir hakaret ve iftira içeriğinin söz konusu olmadığını savunarak, davanın reddini talep etti.

MENGÜ, AKAR'A TAZMİNAT ÖDEYECEK

Beyanların ardından kararı açıklayan mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek Nevşin Mengü'nün Akar'a 30 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Hulusi Akar, 26 Kasım 2024'de avukatı aracılığıyla Nevşin Mengü'ye "kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu" gerekçesiyle 100 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Filenin Sultanları 3. hafta kadrosu: A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosunda kimler yok?İZSU 9 Temmuz su kesinti listesi: İzmir'de sular ne zaman gelecek, kesinti ne zaman bitecek?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İmamoğlu davası TRT'de canlı mı yayınlanacak? Özel ve Bahçeli'den sonra Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış - GündemErdoğan'dan 'TRT' çağrısına yeşil ışıkEmir Sahra Kepe sırra kadem bastı! “Hayatından endişeliyiz” - GündemEmir Sahra Kepe sırra kadem bastı! “Hayatından endişeliyiz”Özgür Özel'e tokat atmıştı! Saldırgandan hakim karşısında pişkin ifade - GündemSaldırgandan hakim karşısında pişkin ifadeErdoğan'dan Özgür Özel'e: CHP'nin en son kurbanı baklava oldu - GündemEspriyi patlattı! "CHP'nin en son kurbanı..."İBB'den skandal karar! Doğal göl "hafriyat döküm alanı" ilan edildi - GündemİBB'den skandal karar! Tepkiler büyüyorZorunlu lise eğitimi 2 yıla mı düşecek? Bakan Tekin'den açıklama - GündemZorunlu lise eğitimi 2 yıla mı düşecek?
Sonraki Haber Yükleniyor...