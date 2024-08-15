Mahkeme kararını verdi: Bora Kaplan'ı gözaltına alan polislerin tutukluluk haline devam

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında tutuklu olan 6 emniyet mensubunun itirazına mahkemeden ret geldi. Polislerin görevi kötüye kullanma ve suçluyu kayırma suçlarından 15 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Türkiye'nin gündemine oturan Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesinde 18 Temmuz'da görülen duruşmada, eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, eski Şube Komiserleri Ufuk Gültekin, Gökhan Karaca ve Metehan İlkyaz ile Nurullah Özgür Kopuk, Ramazan Kubat, Adem Kaçan, Mustafa Çotuk ve Erdoğan Sertçelik sanık olarak yer almıştı.

SANIKLAR İTİRAZ ETTİ

Mahkeme, ilk duruşmada Komiser İlkyaz'ın tahliyesine ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin incelenmesine hükmetmişti. Sanıkların mahkemeye yaptığı itirazlar değerlendirildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluğa ilişkin itirazını reddetti.

İSTENEN CEZALAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre sanıklardan Öner, "görevi kötüye kullanma", "göreve ilişkin sırrın açıklanması" ve "suçluyu kayırma" suçlarından 2 yıldan 11 yıla, emniyet mensubu diğer sanıklar Çelik, Demircan, Gültekin, İlkyaz ve Karaca aynı suçların yanı sıra "tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan 4'er yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanıyor. Sivil sanıklardan Kopuk hakkında "tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar, Kaçan, Çotuk, Kubat ve Sertçelik hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.