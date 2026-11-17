Gebze'de makas atan araç, yolcu minibüsünün takla atmasına neden oldu. Yaralanan 19 kişiden biri hayatını kaybederken dehşet anları kameralara yansıdı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Kocaeli'nde D-100 kara yolu Beylikbağı Mahallesi Feniş Kavşağı mevkii Ankara istikametinde dün akşam yolcu minibüsü ile 35 KG 6138 plakalı otomobil çarpıştı.

TAKLA ATAN MİNİBÜSTEKİ 19 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle yolcu minibüsü takla atarken, kazada 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Makas atan araç minibüse takla attırdı: 1 ölü, 18 yaralı! Facia böyle gelmiş

MAKAS ATAN OTOMOBİL SEBEP OLMUŞ!

Öte yandan, 19 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Aynı güzergahta seyir halinde olan başka bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, sol şeritten sağ şeride makas atan otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpması, yolcu minibüsüne çarpması, minibüsün takla atması ve otomobilin savrulduğu anlar yer alıyor.

Makas atan araç minibüse takla attırdı: 1 ölü, 18 yaralı! Facia böyle gelmiş

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Haydar Bölün (57), hayatını kaybetti. Bölün'ün cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Diliskelesi Şehitliği'nde toprağa verilecek.

Makas atan araç minibüse takla attırdı: 1 ölü, 18 yaralı! Facia böyle gelmiş

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala