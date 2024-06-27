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Mal paylaşımı yüzünden eski eşini öldürmüştü! Cani koca tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'in Araban ilçesinde 68 yaşındaki eski eşini tabancayla vurularak öldürülen şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı ve daha sonra cezaevine gönderildi.

Korkunç olay, 23 Haziran 2023 tarihinde Araban ilçesi kırsal Dağdancık Mahallesi'nde meydana geldi. 

TARTIŞTIĞI EŞİNE ATEŞ ETTİ

İddiaya göre, Mehmet Emin Mercandağı, eski eşi Fatma Mercandağı (68) ile tartıştı. Mal paylaşımı nedeniyle çıkan tartışma sonrası Mehmet Emin Mercandağı, Fatma Mercandağı'na köy taziye evi yakınında tabancayla ateş etti. 

HASTANEDE VEFAT ETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Fatma Mercandağı'nı ilk müdahalenin ardından ambulansla Araban Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Mercandağı, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

ESKİ KARISINI ÖLDÜREN KOCA TUTUKLANDI

Eski eşini öldüren Mehmet Emin Mercandağı ile İbrahim M. isimli şahıs jandarma ekiplerince birlikte yakalandı. Jandarma karakolunda işlemleri tamamlanan katil zanlısı ile diğer şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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