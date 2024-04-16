Malatya beşik gibi sallanıyor! Gece yarısı depremler peş peşe geldi
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Yurdun dört bir yanından korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Malatya sallandı, AFAD gece boyu süren depremlere ilişkin ilk verileri paylaştı, işte bölgede son durum...
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti. Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afette 53 binden fazla vatandaşımız canından oldu, 107 bin 204 kişi de yaralandı. Tüm yurdu aynı korku sardı, deprem bölgesinden yürekleri ağza getiren haberler gelmeye devam ediyor. Malatya beşik gibi sallandı. AFAD ilk verileri duyurdu.
MALATYA'DA DEPREMLER PEŞ PEŞE GELDİ
Malatya'da gece boyu bir çok deprem meydana geldi. Saat 01.15'te 3,5 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD Doğanşehir merkezli depremin derinliğini 8 kilometre olarak duyurdu. Bu depremden 15 dakika sonra aynı yerde 2,3 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi. Doğanşehir dün akşam saat 23.45 sularında 3,1 büyüklüğündeki depremle sallanmıştı. Bölgede ufak çaplı depremler devam ediyor.
NİĞDE'DE KORKUTAN DEPREM
Son olarak Niğde de deprem oldu. AFAD, saat 02.00'da meydana gelen sarsıntının büyüklüğünü 2,3 olarak duyurdu. 7 kilometre derinliğindeki depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
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Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Kaynak: Türkiye Gazetesi