Malatya beşik gibi sallanıyor! Gece yarısı depremler peş peşe geldi

Yurdun dört bir yanından korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Malatya sallandı, AFAD gece boyu süren depremlere ilişkin ilk verileri paylaştı, işte bölgede son durum...

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti. Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afette 53 binden fazla vatandaşımız canından oldu, 107 bin 204 kişi de yaralandı. Tüm yurdu aynı korku sardı, deprem bölgesinden yürekleri ağza getiren haberler gelmeye devam ediyor. Malatya beşik gibi sallandı. AFAD ilk verileri duyurdu.

MALATYA'DA DEPREMLER PEŞ PEŞE GELDİ

Malatya'da gece boyu bir çok deprem meydana geldi. Saat 01.15'te 3,5 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD Doğanşehir merkezli depremin derinliğini 8 kilometre olarak duyurdu. Bu depremden 15 dakika sonra aynı yerde 2,3 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi. Doğanşehir dün akşam saat 23.45 sularında 3,1 büyüklüğündeki depremle sallanmıştı. Bölgede ufak çaplı depremler devam ediyor.

NİĞDE'DE KORKUTAN DEPREM

Son olarak Niğde de deprem oldu. AFAD, saat 02.00'da meydana gelen sarsıntının büyüklüğünü 2,3 olarak duyurdu. 7 kilometre derinliğindeki depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

BU VİDEO DİKKATİNİZİ ÇEKEBİLİR

Oynat Kızının ses kayıtlarına ulaşan acılı baba 6 şubatı tekrardan yaşadı 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'da, kızının enkaz altından gönderdiği 'Galiba ben de öleceğim' mesajıyla yıkılan baba, ortaya çıkan yeni mesajlarla bir kez daha yıkıldı. Aynı telefonda aylar sonra 13 tane ses kaydı bulmasıyla 6 Şubat'ı yeniden yaşadığını söyleyen acılı baba, "3 tanesini dinledikten sonra 2 gün hastanede kaldım" dedi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.