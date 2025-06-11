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Malatya'da 26 bin 'umut anahtarı' teslim edildi! "Böyle evleri hayal ederdik"

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan Malatya'da bugüne kadar 26 bin 325 konut ve iş yeri teslim edildiğini belirterek, bu rakam yıl sonuna kadar 79 bin 420'ye yükseleceğini ifade etti. Hak sahiplerinden Ahmet İtik, "Böyle evleri hayal ederdik" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, asrın felaketinin büyük yıkıma uğrattığı Malatya’da umut dolu bir projeye imza attı.

Malatya'da 26 bin 'umut anahtarı' teslim edildi!

YIL SONUNA KADAR 79 BİN 420'YE YÜKSELECEK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan Malatya'da bugüne kadar 26 bin 325 konut ve iş yeri teslim edildi, bu rakam yıl sonuna kadar 79 bin 420'ye yükselecek.

Bakan Kurum, paylaşımında, depremzede İrfan Yılmaz'ın "Kurada çıkan anahtar bizim için sadece bir anahtar değildi. Çocuklarımızın geleceği, bizim umudumuz oldu" sözlerini alıntılayarak, "Size söz olsun, o umutları hiç söndürmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Malatya'da 26 bin 'umut anahtarı' teslim edildi!

Yeni yapılan konutların yer aldığı görüntülerde hak sahiplerinden Ahmet İtik, "Barınak, hayat kaynağının olduğu yer, sıcak yuva. Devletimiz bizi sıcak yuvamıza kavuşturdu. Böyle evleri hayal ederdik. 2 sene zarfında bu kadar şehri ayağa kaldırmak, her adamın haddi değil" açıklamasında bulundu.

Hak sahibi Engin Yılmaz ise "453 bin konut yapılacakmış. Biz güveniyoruz, Allah'ın izniyle 500 bini de yaparlar." mesajını paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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