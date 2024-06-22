Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depreme ilişkin son dakika verileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi paylaştı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede şiddetli artçılar yaşanmaya devam ediyor. Kurban Bayramı'nın ilk günde yaşanan 4.4'lük depremin ardından Malatya'da korkutan bir deprem daha meydana geldi. AFAD ve Kandilli depreme ilişkin son dakika verileri açıkladı.

MALATYA DOĞANŞEHİR'DE DEPREM

AFAD verilerine göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 21:29:30 sıralarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 10.96 km derinliğinde yaşandı.

KANDİLLİYE GÖRE DERPEM YERİN 1.1 KM ALTINDA YAŞANDI

Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu. Deprem, Polat-Doğanşehir mevkiinde yerin 1.1 km derinliğinde yaşandı.