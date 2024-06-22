Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Malatya&#039;da 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

Gündem Haberleri

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depreme ilişkin son dakika verileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi paylaştı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede şiddetli artçılar yaşanmaya devam ediyor. Kurban Bayramı'nın ilk günde yaşanan 4.4'lük depremin ardından Malatya'da korkutan bir deprem daha meydana geldi. AFAD ve Kandilli depreme ilişkin son dakika verileri açıkladı.

MALATYA DOĞANŞEHİR'DE DEPREM

AFAD verilerine göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 21:29:30 sıralarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 10.96 km derinliğinde yaşandı.

KANDİLLİYE GÖRE DERPEM YERİN 1.1 KM ALTINDA YAŞANDI

Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu. Deprem, Polat-Doğanşehir mevkiinde yerin 1.1 km derinliğinde yaşandı.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

6 Şubat depremlerinde en büyük yarayı alan illerin başında gelen Malatya'da yaşanan korkutan deprem Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Gaziantep başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

Depreme ilişkin şuanda herhangi bir maddi hasar bildirilmedi.

Düzenleyen:  - Gündem
AK Parti'den CHP'li isme düzenlenen saldırı sonrası sükûnet mesajı: MHP ile ilişkilendirilmemeliBurdur'da çıkan yangın yarım saate 60 dekarlık alanı küle çevirdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Burdur'da çıkan yangın yarım saate 60 dekarlık alanı küle çevirdi - GündemYarım saatte 60 dekar küle döndüAydın'da bir işletmenin deposunda yangın çıktı - Gündemİşletmenin deposunda yangın! İtfaiye ekipleri görevdeAkrabaları e-devletten çıkarmak gündem oldu... DMM'den açıklama geldi - GündemAkrabaları e-devletten çıkarmak gündem olduÇanakkale Boğazı'nda gemi arızası! Çift yönlü trafik yeniden açıldı - GündemÇanakkale Boğazı'nda gemi arızası! Çift yönlü trafik yeniden açıldıTatilcilerin dönüşü İstanbul, Ankara ve İzmir girişlerinde trafiğe neden oldu - GündemDikkat! Tatilciler dönüyorİstanbul-İzmir otobanında korkutan yangın! Alevler son anda söndürüldü - Gündemİstanbul-İzmir otobanında korkutan yangın! Alevler son anda söndürüldü
Sonraki Haber Yükleniyor...