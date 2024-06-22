Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu
Düzenleyen: Baki Sancak- Güncelleme:
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depreme ilişkin son dakika verileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi paylaştı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede şiddetli artçılar yaşanmaya devam ediyor. Kurban Bayramı'nın ilk günde yaşanan 4.4'lük depremin ardından Malatya'da korkutan bir deprem daha meydana geldi. AFAD ve Kandilli depreme ilişkin son dakika verileri açıkladı.
MALATYA DOĞANŞEHİR'DE DEPREM
AFAD verilerine göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 21:29:30 sıralarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 10.96 km derinliğinde yaşandı.
KANDİLLİYE GÖRE DERPEM YERİN 1.1 KM ALTINDA YAŞANDI
Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu. Deprem, Polat-Doğanşehir mevkiinde yerin 1.1 km derinliğinde yaşandı.
ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ
6 Şubat depremlerinde en büyük yarayı alan illerin başında gelen Malatya'da yaşanan korkutan deprem Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Gaziantep başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.
Depreme ilişkin şuanda herhangi bir maddi hasar bildirilmedi.
Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem