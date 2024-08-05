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Malatya'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

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Malatya&#039;da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

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Malatya Akçadağ merkezli 3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 17.37 sıralarında meydana gelen deprem, yerin 8,7 kilometre derinliğinde hissedildi. AFAD ve Kandilli, depreme ilişkin verileri açıkladı.

Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin üzerinden bir sene geçti. Yaşanan afette 53 binden fazla insan canından oldu, 107 bin 204 kişi de yaralandı.

Tüm yurdu afet korkusu sarmışken, deprem bölgesinden yürekleri ağza getiren haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Malatya Akçadağ merkezli korkutan bir deprem oldu. AFAD ve Kandilli, son dakika deprem verilerini açıkladı. 

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MALATYA 3,0 İLE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Antakya ilçesinde 3,0 şiddetinde bir deprem olduğunu duyurdu. Saat 17,37 sıralarında meydana gelen deprem, yerin 8,7 kilometre derinliğinde hissedildi.

Kandilli Rasathanesi de depremi Akçadağ merkezli olarak belirtti, büyüklüğünü 3,0 olarak ölçtü. Kandilli'ye göre deprem yerin 2,4 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

Malatya'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu - 1. Resim

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