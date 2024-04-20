Malatya'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Nisan 2024 14:25 - Güncelleme: 20 Nisan 2024 14:36 - Güncelleme:

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Malatya'da saat 14.13'de korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD depremin merkezini Akçadağ olarak, büyüklüğünü ise 3.8 olarak açıkladı.