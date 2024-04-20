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Malatya'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Malatya&#039;da korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Malatya'da saat 14.13'de korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD depremin merkezini Akçadağ olarak, büyüklüğünü ise 3.8 olarak açıkladı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde deprem meydana geldi. Sarsıntı saat 14.13'te olurken, AFAD ve Kandilli ilk verileri paylaştı.

MERKEZ ÜSSÜ AKÇADAĞ

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin merkez üssü Akçadağ olarak belirtildi. AFAD verilerine göre deprem yerin 9 kilometre altında gerçekleşti.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı. Kandilli depremin derinliğini ise 5 kilometre olarak belirtti. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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