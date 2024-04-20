Malatya'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Malatya'da saat 14.13'de korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD depremin merkezini Akçadağ olarak, büyüklüğünü ise 3.8 olarak açıkladı.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde deprem meydana geldi. Sarsıntı saat 14.13'te olurken, AFAD ve Kandilli ilk verileri paylaştı.
MERKEZ ÜSSÜ AKÇADAĞ
AFAD'dan yapılan açıklamada depremin merkez üssü Akçadağ olarak belirtildi. AFAD verilerine göre deprem yerin 9 kilometre altında gerçekleşti.
KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı. Kandilli depremin derinliğini ise 5 kilometre olarak belirtti.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi