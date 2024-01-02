Malatya'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı! 4 ölü, 36 yaralı
Malatya-Kayseri karayolu üzerinde yoğun sis nedeniyle hakimiyetini kaybeden yolcu otobüsü devrildi. Yan yatan otobüse, arkadan gelen posta kamyon çarptı. ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 36 kişi de yaralandı.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yoğun sis nedeniyle yolcu otobüsü devrildi. Ardından arkadan gelen posta kamyonunun çarpışmasıyla meydana gelen kazada, gelen ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 36 kişi yaralandı.
Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Süleyman Savaş Evliyagil, Esma Donak, Gülizar Sarsılmaz ve Abuzer Ak hayatını kaybetti.
Kaza, Akçadağ ilçesi Develi Mahallesi'nde D300 karayolu üzerinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Kayseri'den Malatya'ya giden Y.K. kontrolündeki Medine Turizm'e ait 44 AK 041 plakalı yolcu otobüsü, aşırı buzlanma nedeniyle şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yan yatan otobüse, arkadan gelen 06 CHL 767 plakalı PTT'ye ait posta kamyon çarptı.
Aynı istikamette seyreden ve plakası öğrenilemeyen tır da devrilen otobüse çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otobüs şoförü ile toplam 1'i ağır 36 kişi yaralandı, 4 kişi hayatını kaybetti.
Yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Malatya'da meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin kimliği belli oldu. Süleyman Savaş Evliyagil, Esma Donak, Gülizar Sarsılmaz ve Abuzer Ak hayatını kaybetti.
Kaynak: Ajanslar