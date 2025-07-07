Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu... 7 kişiye tutuklama talebi
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturması kapsamında, 7 kişiye tutuklama talep edildi. Belediye başkanı ve yardımcısının ise emniyet işlemleri sürüyor.
Manavgat Belediyesi’ne yönelik başlatılan yolsuzluk ve kamu kaynaklarının usulsüz kullanımı iddialarına ilişkin soruşturmada alınan ifadeler doğrultusunda 2 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.
Bugüne kadar gözaltına alınan kişi sayısı ise 33’e yükselmişti.
Edinilen bilgiye göre 7 kişiye tutuklama talep edildi.
Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in emniyetteki işlemleri ise sürüyor.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Çağla Çağlar