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Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu... 7 kişiye tutuklama talebi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Manavgat Belediyesi&#039;ne yolsuzluk operasyonu... 7 kişiye tutuklama talebi
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Manavgat Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturması kapsamında, 7 kişiye tutuklama talep edildi. Belediye başkanı ve yardımcısının ise emniyet işlemleri sürüyor.

Manavgat Belediyesi’ne yönelik başlatılan yolsuzluk ve kamu kaynaklarının usulsüz kullanımı iddialarına ilişkin soruşturmada alınan ifadeler doğrultusunda 2 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Bugüne kadar gözaltına alınan kişi sayısı ise 33’e yükselmişti. 

Edinilen bilgiye göre 7 kişiye tutuklama talep edildi. 

Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in emniyetteki işlemleri ise sürüyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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