Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu... 7 kişiye tutuklama talebi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 7 Temmuz 2025 12:17 - Güncelleme: 7 Temmuz 2025 12:31 - Güncelleme:

Antalya'nın Manavgat Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturması kapsamında, 7 kişiye tutuklama talep edildi. Belediye başkanı ve yardımcısının ise emniyet işlemleri sürüyor.

Manavgat Belediyesi’ne yönelik başlatılan yolsuzluk ve kamu kaynaklarının usulsüz kullanımı iddialarına ilişkin soruşturmada alınan ifadeler doğrultusunda 2 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Bugüne kadar gözaltına alınan kişi sayısı ise 33’e yükselmişti. Edinilen bilgiye göre 7 kişiye tutuklama talep edildi. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Çağla Çağlar