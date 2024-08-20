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Mangal felaketi beraberinde getirdi! Dakikalar içinde kül oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Mangal felaketi beraberinde getirdi! Dakikalar içinde kül oldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde mangaldan çıkan yangın 2 dönümlük alanı küle çevirdi. Yangın kısa sürede söndürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde mangaldan çıkan yangında 2 dönümlük alan kül oldu.

Mangal felaketi beraberinde getirdi! Dakikalar içinde kül oldu - 1. Resim

Yangın, Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Eskihisar Caddesi'nde bulunan otluk ve ağaçlık alanda çıktı. Mangaldan çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede etrafa yayıldı. Yangını fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Mangal felaketi beraberinde getirdi! Dakikalar içinde kül oldu - 2. Resim

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında 2 dönümlük alan küle dönerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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