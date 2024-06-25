Manisa'da 5.0 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli ilk verileri açıkladı

Manisa merkezli 5.0 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD ve Kandilli depreme ilişkin son dakika verileri paylaştı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye'nin dört bir yanında şiddetli depremler meydana gelmeye devam ediyor. Akşam saatlerinde Malatya'da yaşanan 3.9'luk depremin ardından Manisa'da gece yarısı büyük bir deprem meydana geldi.

MANİSA'DA GECE YARISI BÜYÜK DEPREM

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Manisa'nın Soma ilçesi Büyükışıklar mevkiinde saat 01:36 sıralarında 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli depremin yerin 12.7 km derinliğinde yaşandığını bildirdi.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak duyurdu. AFAD verilerine göre deprem yerin 10.24 km derinliğinde yaşandı.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Deprem İzmir, Balıkesir başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

ŞİDDETLİ ARTÇILAR SÜRÜYOR

5.0'lık depremin ardından bölgede şiddetli artçılar sürüyor. Kandilli verilerine göre depremin ardından Soma Vakıflı'da 3.3 büyüklüğünde bir artçı deprem oldu. Büyükışıklar'da ise 2.6 büyüklüğünde bir depremle daha sallandı.

MANİSA VALİSİNDEN İLK AÇIKLAMA

Manisa Valisi Enver Ünlü depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Ünlü şu ifadeleri kullandı:

"Merkez üssü Soma Büyükışıklar mahallemiz olan saat 01:36 da meydana gelen 4,8 şiddetindeki depremde herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi,ekiplerimiz tarafından sahada gerekli kontroller yapılmaktadır.

Geçmiş olsun."

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...