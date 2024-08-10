Manisa'da orman yangını çıktı! Alevlerle amansız mücadele 8 saattir sürüyor

Manisa'nın Salihli ilçesinde akşam saatlerinde orman yangını çıktı. 8 saattir süren söndürme çalışmalarında gece görüşlü 2 helikopter devreye girdi.

Ege bölgesinde çıkan yangınlara bir yenisi daha eklendi. İzmir'de çıkan yangının ardından bu kez Manisa'nın Salihli ilçesinde alevler yükseldi. 8 saattir süren yangına ekipler gecenin karanlığında söndürme çalışmaları sürüyor.

GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER DEVREYE GİRDİ

Çelikli Mahallesi mevkiinde saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangınına 5 uçak, 10 helikopter, 40 arazöz, 10 su ikmal aracı, 5 dozer, 6 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye ekibi tarafından müdahaleye başlandı.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevler Çukuroba ve Yeni Pazar mahallelerine ulaştı. Havanın kararmasının ardından bölgeye gece görüşlü 2 yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

ALEVLERLE 8 SAATLİK AMANSIZ MÜCADELE

8 saattir süren yangını kontrol altına almak için çalışmaların devam ettiği bölgede her iki mahalleye giriş ve çıkışlar kontrollü şekilde sağlanıyor.