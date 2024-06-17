Mardin'de dehşet evi! Karısı ve çocuğunu öldüren polis intihar etti

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 17 Haziran 2024 10:09 - Güncelleme: 17 Haziran 2024 10:21 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Bayram günü kahreden haber Mardin'den geldi. Bir polis, hemşire eşi ve 3 yaşındaki evladını öldürdükten sonra intihar etti. İhbar üzerine adrese gelen ekipler korkunç bir manzara ile karşılaştı...