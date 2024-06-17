Mardin'de dehşet evi! Karısı ve çocuğunu öldüren polis intihar etti
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Bayram günü kahreden haber Mardin'den geldi. Bir polis, hemşire eşi ve 3 yaşındaki evladını öldürdükten sonra intihar etti. İhbar üzerine adrese gelen ekipler korkunç bir manzara ile karşılaştı...
Mardin'de eşini ve çocuğunu silahla vurarak öldüren polis memuru intihar etti.
AİLESİNİ YOK ETTİ
Merkez Artuklu ilçesi polis lojmanlarında İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.Ş. (31), hemşire eşi M.Ş. ve oğlu K.H.Ş'yi (3) silahla vurarak öldürdü, daha sonra aynı intihar etti.
EVE GİREN POLİS CESETLERİNİ BULDU
Silah sesi üzerine lojmanda oturan meslektaşları, çilingir yardımıyla eve girdiklerinde 3 kişiyi silahla vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemelerin ardından cesetler, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı