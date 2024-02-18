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    • Haberler > Gündem > Marmara Denizi'nde batan geminin su altı görüntüleri ortaya çıktı

    Marmara Denizi'nde batan geminin su altı görüntüleri ortaya çıktı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Marmara Denizi, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Marmara Denizi'nde batan ve dün bir kişinin cansız bedenine ulaşılan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin enkazına dalgıçlar tarafından dalış gerçekleştirildi. Dalgıçların su altından çektiği görüntüler ortaya çıktı.

    Balıkesir'in Marmara Adası'ndan hareket ettikten sonra kötü hava ve deniz şartları nedeniyle batan geminin enkazında 5 mürettebatı için başlatılan arama çalışması devam ediyor.

    Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Akın gemisinde görevli dalgıçlar, denizin tabanına oturan kargo gemisinin enkazına bugün de dalış gerçekleştirdi.

    Dalgıçlar tarafından geminin enkazının içinden görüntüler çekildi.

    Görüntülerde, geminin sevk ve idaresinin yapıldığı "köprü üstü" diye bilinen kaptan köşkünün sular altındaki durumu yer alıyor. Bu bölümdeki klima, araç gereç ve diğer eşyaların da sular altında tamamen yerlerinden oynadığı ve dağıldığı görülüyor.

    Paylaşılan görüntüde, gemideki mürettebatın kaldığı kamaralarda dalgıçlar tarafından yapılan inceleme de yer alıyor.

    NE OLMUŞTU?

    Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı.

    Görüntüleme cihazlarıyla yapılan çalışmalarda geminin enkazının 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu belirlenmişti.

    Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı dalgıçların 17 Şubat'ta gerçekleştirdiği 2 dalışta, gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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